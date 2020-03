À voir et à faire à Las Vegas

Quiconque planifie un voyage à Las Vegas sera heureux de savoir que la liste des choses à faire à Sin City est sans fin. Des complexes hôteliers de casino de classe mondiale, des restaurants étoilés Michelin, des attractions comme The Strip et des centaines de spectacles chaque soir, il n’y a aucun moyen de se retrouver sans rien à faire à Vegas.

Activités Las Vegas

La première chose à laquelle vous pensez lorsque vous entendez Las Vegas, est très probablement la célèbre rue connue sous le nom de Bande. C’est là que vous trouverez les hôtels les plus luxueux, y compris le Bellagio, et toutes sortes d’options de divertissement. Les lieux incontournables de Las Vegas comme le Caesars Palace, le Mirage Hotel et le Bellagio Fountain Show se trouvent tous sur le Strip.

Si vous préférez voir les attractions que Las Vegas a à offrir depuis les airs, essayez un balade en hélicoptère! Vous trouverez à Vegas un certain nombre de sociétés proposant des circuits en hélicoptère qui vous emmènent à travers le Nevada et parfois même tout le long du célèbre Grand Canyon.

Pour ceux qui recherchent quelque chose d’un peu plus calme, pourquoi ne pas vous rendre au Musée national du crime organisé et de l’application des lois, A.K.A le Musée Mob? Ici, vous pourrez en apprendre davantage sur l’histoire qui a tourné autour du Mob en Amérique à travers des vidéos et des affichages impressionnants.

Nourriture et boisson

Après avoir exploré certaines des attractions que Sin City a à offrir, il est temps de se détendre et de manger un morceau. En raison de la quantité de complexes de casino luxueux situés à Vegas, la ville attire de nombreux chefs de renommée mondiale. À partir de 2020, vous pouvez choisir entre 10 restaurants étoilés Michelin pour dîner, y compris; Joël Robuchon, Picasso, Le Cirque et Guy Savoy. Tous ces restaurants offrent une expérience unique qui ne vient que lors de la visite de Vegas.

La scène gastronomique de Las Vegas regorge de restaurants différents pour chaque occasion. Que vous recherchiez quelque chose de romantique, un dîner d’affaires, un café rapide ou un verre de vin, un endroit pour emmener les enfants, Vegas a tout pour plaire. Vous pourrez également découvrir des cuisines du monde entier comme le français, le mexicain, l’asiatique, le grec, l’italien, etc.

Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas

Il y a une raison pour laquelle l’un des nombreux surnoms que Las Vegas détient est la capitale mondiale du jeu. La plupart des gens vont à Vegas à la recherche d’un bon moment, qui comprend généralement un peu de jeu. Je veux dire, c’est difficile de ne pas le faire quand on est si proche de certains des plus grands et meilleurs casinos du monde, non?

Tout comme Vegas a une option de restauration pour tout le monde, il en va de même pour les casinos. Certains des meilleurs casinos trouvés sur le Strip incluent; Le Bellagio, Mandalay Bay, Planet Hollywood et ARIA. Chacun de ces sites héberge des centaines de jeux de casino et propose d’autres équipements comme des piscines, des restaurants raffinés et des spas. Alors que certaines personnes aiment jouer, elles pourraient être à la recherche d’une option pour le faire sans avoir à quitter le confort de leur chambre d’hôtel. Las vegas a aussi une solution pour ça! Si vous souhaitez en savoir plus sur les casinos de Las Vegas en ligne, cliquez ici.