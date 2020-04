Abeille sociale, les délais de demande sont plus longs

Il faut plus de temps pour soumettre la demande de retraite anticipée selon les règles prévues pour Abeille sociale. la un nouveau délai est désormais fixé au 1er juin 2020 (auparavant c’était le 31 mars).

C’est ce que l’INPS a établi, mettant en œuvre les dispositions contenues dans le décret Cura Italia qui stipule que “à partir du 23 février 2020 et jusqu’au 1er juin 2020, la suspension des délais d’expiration relatifs aux services de sécurité sociale, de protection sociale et d’assurance fournis par le INPS et INAIL ».

Quel est le singe social

Il s’agit d’une indemnité versée par l’État versée par l’INPS aux sujets sous certaines conditions prévues par la loi qui avez au moins 63 ans et que ils ne sont pas déjà titulaires de pensions directes en Italie ou à l’étranger.

Réglementé par le décret du Premier ministre 88/2017 et la circulaire INPS 100/2017, l’instrument, initialement prévu jusqu’au 31.12.2018, a ensuite été prorogé jusqu’au 31.12.2020 confirmant l’audience des travailleurs bénéficiaires déjà élargie à partir du 1er janvier 2018.

L’allocation est versée, sur demande, jusqu’à atteindre l’âge fixé pour la pension de vieillesse, ou jusqu’à la retraite anticipée ou un traitement réalisé avant l’âge de la vieillesse.

Combien ça coûte

L’allocation est égale au montant de la rente mensuelle calculée au moment de l’accès à la prestation (si inférieure à 1 500 euros) ou égal à 1500 euros (si la pension est égale ou supérieure à ce montant). Le montant de l’allocation n’est ni réévalué, ni intégré au traitement minimum.

exigences

Pour obtenir l’indemnité, les sujets en possession du conditions indiquées par la loi au moment de la demande d’accès, ont les exigences suivantes:

du moins 63 ans;

du moins 30 ans d’ancienneté contributive; pour les travailleurs qui exercent des activités dites la durée minimale de cotisation requise est de 36 ans. Aux fins de la reconnaissance de l’allocation, les cotisations obligatoires sont réduites pour les femmes de 12 mois pour chaque enfant, jusqu’à un maximum de deux ans;

ne détiennent aucune pension directe.

L’accès à la prestation est également subordonné à la cessation du travail dépendant, indépendant et parasubordonné effectué en Italie ou à l’étranger.

l’indemnité il n’est pas compatible avec les traitements de soutien du revenu liée à l’état du chômage involontaire, avec l’allocation de chômage (ASDI), ainsi que l’indemnisation pour la cessation de l’activité commerciale.

Il est plutôt compatible avec lui exécution d’un travail salarié ou para-subordonné uniquement dans le cas où les les revenus ne dépassent pas 8 mille euros bruts par an et avec l’exercice d’activités indépendantes dans la limite des revenus de 4 800 euros bruts par an.

En cas de dépassement de la limite annuelle ainsi déterminée, le sujet devient caduc de l’APE social, la compensation perçue au cours de l’année au cours de laquelle le dépassement est devenu indu et le bureau de l’INPS procède à la récupération relative.