Abiteboul et l’avenir de Renault: «Avons-nous plus de problèmes que Daimler? J’en doute”

Le retour de Renault en compétition dans la catégorie reine du sport automobile en 2016 après avoir pris la place de Lotus, qui a quitté son poste après 2011, a été conçu avec le étapes appropriées pour le motard français. Un plan à long terme de 5 ans Cela les a fait passer de la 9e place cette année-là à la 6e seulement une saison plus tard, alors qu’en 2018, ils ont pu grimper à la 4e place, leur meilleur résultat à ce jour après ces glorieuses années du début des années 2000.

Cependant, l’année dernière, ils ont été dépassés par une équipe McLaren qui a obtenu plus de 50 points sur le même moteur que l’équipe officielle, en prenant du recul en termes de performances globales et en oubliant un parcours réussi.

Abiteboul est conscient de la pression qu’elle devra supporter s’ils échouent à nouveau cette année.

“D’une manière ou d’une autre, nous avons passé 42 ans en Formule 1”, a déclaré Cyril Abiteboul, entamant à haute voix sa réflexion sur l’état de l’équipe aujourd’hui. «J’accepte notre manque de cohérenceOutre le fait qu’il y a eu des déclarations et des changements dans la direction, je comprends tout cela, mais la réalité est que nous sommes bien implantés avec deux usines et que nous sommes maintenant un groupe de 1 200 personnes. Nous sommes assez avancés, non seulement pour cette année, mais pour la prochaine “, a-t-il déclaré.

“Le nouvel accord de Concord progresse dans la bonne direction et nous avons un règlement très positif pour nous. Quant à la direction, tout va bien. J’accepte que nous fassions partie d’une industrie automobile en ébullition, et cela vaut également pour Renault. Mais … avons-nous vraiment plus de problèmes que Daimler? Je ne suis pas sûr “, at-il ajouté. «La valeur est déjà là et elle ne sera meilleure qu’à l’avenir. A nous de cristalliser notre potentiel, à commencer par nos performances. Si nos performances étaient meilleures, il nous faudrait répondre à moins de questions de ce type ».

«Etre en Formule 1 est un risque si vous n’êtes pas en mesure de performer au niveau approprié»

Le responsable de Renault sur les circuits a souligné le fait que participer à la Formule 1 “est un risque si vous n’êtes pas en mesure de performer au niveau approprié, un risque énorme”, un facteur à prendre en compte lors de l’évaluation de votre situation. “Tout simplement parce que je suis déjà en Formule 1 nous avons des critiques parce que nous n’avons pas pu nous battre pour la 4e place l’année dernière, c’est ce que je pense que nous ferons cette année, mais la 4e position est tout un exploit ».

“Il existe un certain nombre de marques, y compris les plus établies, qui sont extrêmement bien financées, qui ils n’osent même pas entrer en Formule 1 à cause du risque. Bien sûr, nous ne pouvons pas nous cacher pour toujours. L’attente doit être réaliste et raisonnable, mais oui, nous ne pouvons pas nous cacher si nous ne sommes pas en mesure de nous battre pour des podiums. On ne s’attend pas à dominer, mais se battre pour les podiums est l’objectif », a conclu Abiteboul en vue de 2022.