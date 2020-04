ABT RS7-R, l’édition limitée la plus extrême sur la fastback la plus sportive

Peut-être la torsion la plus extrême de l’Audi RS 7 Sportback, de la main d’ABT Sportsline. L’entraîneur allemand ajoute un «R» de plus au nom du modèle sportif, ce qui se traduit également par une puissance supplémentaire importante. Le nouvel ABT RS7-R atteint 740 CV de puissance maximale, uniquement disponible pour 125 chanceux.

Les spécialistes d’ABT classent les modèles Audi Sport RS comme un niveau de sportivité «supérieur à la moyenne», considérant qu’il y a une marge supplémentaire à offrir un nouveau niveau, même pas réalisable par la marque des quatre anneaux dans le modèle de production en série, il s’agit donc d’une édition très limitée en unités.

Seulement 125 mais ABT n’offre pas le modèle lui-même, mais la mise à niveau mécanique et l’équipement esthétique et aérodynamique correspondantPar conséquent, toute personne possédant la version la plus sportive de la gamme A7 peut demander les modifications appropriées auprès du spécialiste du réglage. Et ceux-ci passent par une transformation qui atteint le nom, en adoptant celui de ABT RS7-R.

Le nouvel ABT RS7-R est une édition limitée qui élève le modèle Audi à un niveau suprême de performance

L’unité de commande du V8 et du biturbo TFSI de 4,0 litres de la RS 7 Sportback est remplacée par la gestion spécifique “ABT Power R”, de sorte que les 600 ch de puissance maximale et 800 Nm de couple moteur maximal en standard passent à un nouveau maximum , plus que des chiffres accablants avec une puissance maximale de 740 CV et un couple de 920 Nm.

Nouvelles spécifications avec améliorations aérodynamiques associées, avec composants en fibre de carbone, un nouveau pare-chocs avant qui maintient le design du modèle de production, mais ajoute un nouveau becquet sur la lèvre inférieure avec le logo “RS7-R” rouge; par derrière, il a également une nouvelle jupe et un becquet supérieur plus frappant.

La suspension Audi d’origine a également été modifiée pour offrir une dynamique de hauteur, équipant nouveaux ressorts et barres stabilisatrices sport, en plus d’une monture de Jantes en alliage forgé de 22 pouces de diamètre. La décoration extérieure est complétée par des vinyles orange, donnant même de la couleur aux étriers de frein.

Les grands étriers de frein peints en orange donnent à l’ABT RS7-R un look extrêmement sportif