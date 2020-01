Accidents de la route: le coût social porté à 23,6 milliards

27 janvier 2020, par Alessandra Caparello

Comme en témoigne le dernier rapport du ministère des Transports, en 2017, 17,38 milliards d’euros de dommages aux personnes et 6,22 milliards d’euros de dommages aux biens ont atteint un total de 23,6 milliards d’euros de dommages sociaux résultant d’accidents de la route. C’est ce qui ressort d’un document élaboré par le Conseil national de la sécurité routière et de la mobilité durable qui se réunit au CNEL au cours de la semaine.

Les données de la Consulta

La Consulta communique les données issues jusqu’ici de la consultation publique sur la sécurité routière promue en novembre et dont les résultats seront collectés dans un projet de loi qui prévoit le renforcement de l’efficacité des prescriptions, la protection des utilisateurs les plus vulnérables tels que les piétons et les cyclistes, simplification et maîtrise des dépenses ainsi que quelques modifications des règles de mobilité des véhicules agricoles pour augmenter le niveau de sécurité.

Les causes des accidents de la route

De l’examen de causes d’accidents de la route il apparaît que les comportements les plus dangereux ne font pas l’objet de sanctions proportionnées et dissuasives. La plupart des facteurs de risque qui favorisent un accident de la route, selon les données, sont liés à la personne et à son mode de vie, tels que la consommation d’alcool et de substances psychotropes et le comportement au volant.

La sécurité routière et automobile est la deuxième cause d’accidents de la route. Cependant, l’insuffisance des infrastructures et des panneaux routiers, notamment horizontaux, tels qu’ils sont lus dans le rapport, représente encore aujourd’hui un facteur de risque déterminant.

“L’objectif de la Consulta est de fournir une information constante au Parlement sur la question, en stimulant sa poursuite de ses objectifs. Nous pensons que la mesure la plus urgente et la plus nécessaire pour réduire les accidents de la route est de solides activités d’éducation routière dans les écoles Italien “, explique CNEL Gian Paolo Gualaccini, coordinatrice de la Consulta qui comprend certains conseillers de la Villa Lubin et des représentants de toutes les principales institutions impliquées dans le thème de la sécurité routière.

Si vous souhaitez des mises à jour sur les politiques, entrez votre e-mail dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: