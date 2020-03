Acciona ferme une ligne internationale de financement durable de la chaîne d’approvisionnement

Acciona a fermé une ligne internationale de financement de chaîne d’approvisionnement durable avec BBVA. Il s’agit de la première ligne internationale durable (produit également appelé «confirmation» ou «reverse factoring») de l’entreprise pour la promotion et la gestion des infrastructures et des énergies renouvelables.

La ligne, d’un montant de 15 millions d’euros, servira à payer les fournisseurs du «Ness Energy Project», une usine de valorisation énergétique des déchets en Ecosse.

Au total, 25 fournisseurs européens pourront anticiper les factures des travaux réalisés pour cette infrastructure.

L’objectif du projet est de construire et d’exploiter une usine de transformation des déchets en énergie à Aberdeen (Ecosse) avec une capacité de traitement de 150 000 tonnes par an.

Le projet fournira une solution durable à long terme pour les déchets municipaux non recyclables (DSM) produits à Aberdeen City, Aberdeenshire et Moray – municipalités du nord-est de l’Écosse – car une nouvelle législation interdit la mise en décharge à partir de 2021. dans le pays.

Cette nouvelle ligne internationale de «financement de la chaîne d’approvisionnement» a été certifiée durable par le cadre bancaire transactionnel durable de BBVA et a un impact sur trois objectifs de développement durable: ODD 3, santé et bien-être; ODD 11, villes et communautés durables; et ODD 12, production et consommation responsables. BBVA et Acciona ont défini deux indicateurs durables ou KPI dans la certification: la quantité de déchets traités et l’énergie récupérée à partir des déchets (moins tout combustible d’appoint).

Acciona développe son activité commerciale avec l’engagement de contribuer au développement économique, environnemental et social des communautés dans lesquelles elle opère. Ainsi, l’entreprise se propose comme un expert dans la conception d’une planète meilleure, offrant des réponses aux besoins en infrastructures, en eau et en énergie avec des solutions innovantes et responsables qui génèrent de réels progrès basés sur un modèle alternatif inhabituel de faire des affaires.

À travers la formalisation de cette ligne internationale de financement durable de la chaîne d’approvisionnement avec BBVA, Acciona transmet son engagement envers le développement durable à sa chaîne d’approvisionnement en toute transparence, en recherchant l’excellence dans la gestion et la génération de valeur partagée.

Connexes

.