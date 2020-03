Achats en ligne sécurisés pendant la saison Covid-19?

(Expansion) – On a beaucoup parlé de la façon dont les cybercriminels profitent de la contingence causée par Covid-19 (Coronavirus), de son impact sur les organisations et même des cas de phishing en diffusant des informations potentielles sur le virus. Cependant, qu’arrive-t-il aux besoins fondamentaux lorsque, pour notre santé et celle des autres, nous devons rester à la maison? C’est à ce moment que les achats en ligne et les services bancaires électroniques deviennent un excellent moyen de prendre soin de nous et de collaborer avec le bien-être de la société. Pour cette raison, il est important de garder à l’esprit que, tout comme lors de la prise d’une série de précautions lors de l’achat d’un produit dans un magasin physique, elles doivent également être prises lorsqu’elles sont effectuées en ligne.

Au début de l’année, on parlait du fait que le Mexique était le deuxième plus grand marché de commerce électronique en Amérique latine après le Brésil. Cela signifie qu’il représente 30% des ventes de la région et qu’il était prévu à l’époque, il y a tout juste deux mois et demi, une croissance de 56% pour les années à venir. Ce chiffre est susceptible d’augmenter en raison de la situation actuelle.

Il est important de connaître une série de mesures de base à prendre en compte pour effectuer toute opération en ligne, c’est-à-dire examiner un relevé de compte, effectuer un virement bancaire, payer un service ou faire une comparaison, parmi les actions les plus courantes.

Bien que ces points doivent être pris en compte avec ou sans éventualité pour la santé, car ils ont un impact direct sur les mesures de base des soins personnels numériques:

– Utilisez les applications officielles des entreprises. Ceci est vital pour éviter de tomber sur des sites piratés qui volent des informations personnelles. Maintenant, une étape avant, où trouver ces applications? À partir de magasins officiels, tels que GooglePlay ou AppStore, où vous devez également vérifier qui développe l’application et quels commentaires elle a pour garantir qu’il s’agit de l’original, ou à partir de la page de l’entreprise.

– Tapez toute l’adresse de la page où vous entrerez. En effet, une autre façon courante de s’approprier les données personnelles est de créer des sites Web qui semblent originaux, mais qui ne le sont pas. Ce point s’applique également si vous souhaitez télécharger l’application. Lorsque vous entrez dans la page, selon le navigateur que vous utilisez, vous verrez un cadenas ou “https: //”, ce qui signifie que le site est sécurisé.

– Les claviers virtuels sont d’une grande aide, car il existe un code malveillant qui peut enregistrer l’utilisation des claviers des utilisateurs. Bien que toutes les entreprises n’offrent pas cette méthodologie, dans le cas où votre entreprise ou votre banque ne la propose pas, il n’est pas nécessaire de s’inquiéter, car la sécurité est construite à travers différentes couches.

– Evitez les réseaux publics pour effectuer toute opération numérique. Autrement dit, effectuez ces actions uniquement à partir de la connexion à domicile ou avec le forfait de données de votre entreprise de téléphonie mobile. Il est recommandé de ne pas saisir de données personnelles à partir d’un réseau public, comme un café, un hôtel, etc. Il est vrai qu’en cas d’urgence, il est recommandé de rester à la maison, mais ce point est spécial pour ceux qui doivent effectuer un transfert.

– Louez un service de sécurité numérique et de confidentialité, c’est-à-dire un VPN. Les produits et services gratuits sont facturés avec les informations personnelles de l’utilisateur. Les premiers servent à prendre soin de l’appareil et à détecter toute menace potentielle et les seconds à protéger le transfert de données afin d’empêcher un tiers d’y avoir accès.

– Gardez toujours tous vos appareils et applications à jour. Chaque mise à jour, en plus d’améliorer les fonctionnalités, couvre également les failles de sécurité possibles. Par conséquent, une mise à jour ne doit jamais être reportée.

– Respectez les avertissements de votre navigateur. Il existe des sites suspects que différents navigateurs nous notifient et suggèrent de ne pas entrer. Si vous rencontrez cette situation, il est préférable de respecter la recommandation de ne pas entrer et encore moins d’ajouter des informations personnelles.

– Utilisez des cartes numériques. Il existe des banques qui offrent cette possibilité lorsqu’une carte virtuelle est créée avec un numéro de sécurité dynamique, c’est-à-dire qu’elle change de temps en temps.

– Profitez de la protection supplémentaire offerte par certaines cartes de crédit ou plates-formes de paiement “d’achat sécurisé”. Ce que fait ce point, c’est ajouter une couche de sécurité supplémentaire avant chaque transaction.

Ces neuf conseils peuvent être très utiles s’ils sont suivis à la lettre. Cependant, l’essentiel est de suivre l’intuition. Tout comme lorsque vous allez faire un achat au supermarché ou dans tout local que vous entrez si cela vous donne confiance ou si c’est un endroit que vous fréquentez régulièrement, dans le commerce en ligne, les mêmes critères doivent être appliqués.

La sécurité est construite à l’aide de couches qui empêchent quelqu’un d’autre de s’approprier nos données personnelles ou notre argent. Pour cette raison, nous devons éliminer la barrière en ligne / hors ligne pour commencer à bénéficier de soins complets, car ce qui se passe dans un monde aura probablement un impact sur l’autre.Note de l’éditeur: Matías Carrocera est un évangéliste de la sécurité numérique et de la vie privée. Entrez en contact avec lui via son compte LinkedIn. Les opinions exprimées dans cette colonne appartiennent exclusivement à l’auteur. Voir plus d’informations à ce sujet et d’autres sujets sur la chaîne Opinion.

