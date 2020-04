Acheter une maison: les dépenses que les Italiens peuvent se permettre en fonction du revenu moyen

L’achat de la maison, même en temps de crise, est confirmé comme l’un des objectifs financiers les plus convoités des familles italiennes.

Mais quel est le montant des dépenses que les Italiens peuvent se permettre sur la base du revenu moyen?

Pour faire une hypothèse d’achat basée sur les dernières données Istat sur revenu moyen par ménage il y a penséBureau d’études du groupe Tecnocasa, qui a fait une simulation d’achat d’un bien immobilier, pour un montant égal à 31 393 euros.

En supposant que vous souhaitez acheter une maison en recourant à une hypothèque de 25 ans, à un taux moyen de 1,44%, avec un ratio versement / revenu de 30% (le ratio des revenus par versements indique la capacité de remboursement du prêt hypothécaire) et un rapport prêt / valeur de 80% (le rapport prêt / valeur indique le rapport entre la somme obtenue avec l’hypothèque et la valeur du bien nanti en garantie financement), vous pouvez l’acheter une maison d’une valeur de 228 milliers d’euros.

Cependant, l’acheteur doit avoir un capital initial égal à 20% du prix du bien, soit 45.600 €, en plus de l’argent pour couvrir tous les frais accessoires d’achat et de vente et de souscription de l’hypothèque.

Parallèlement, une étude publiée hier par Immobiliare.it a révélé que sur un échantillon de plus de 18 000 utilisateurs à la recherche d’un bien à acheter, moins d’une personne sur trois (31,2%) envisage de reporter l’achat via de la pandémie.

Ce qui semble certain, c’est que, face à l’énorme liquidité venue du marché de la BCE, la possibilité d’une baisse des taux hypothécaires est une hypothèse qui rend la décision d’achat encore plus attractive.

Ce n’est pas un hasard si parmi les nombreux effets du coronavirus, il y en a un inattendu: en 2020, les prix des logements dans notre pays pourraient augmenter, plutôt stagner pendant un certain temps (à quelques exceptions près dans les grandes villes et un record milanais).

Cela a été prédit par l’agence de notation américaine S&P Global qui, dans le dernier rapport sur le secteur immobilier européen, a estimé pour 2020 une augmentation des achats immobiliers (notamment dans les zones les plus dynamiques) par rapport à d’autres formes d’investissement d’épargne.

En faveur, ils jouent aussi très faible intérêt sur les hypothèques et une relation intéressante entre le prix de la brique et le revenu (supérieur à 12%). Milan – qui est en tête du classement des villes italiennes où les prix des logements ont le plus augmenté en 2019 – stimulera également cette croissance en 2020, d’autant plus que, toujours selon les analystes, le logement n’a jamais été aussi abordable depuis 2002.