Acrimonious PPC Acronymes – Communauté Business 2

Si vous savez quelque chose sur le marketing numérique, vous savez que les acronymes ne manquent pas. Outre le surnom évident de PPC, Pay-per-click est connu pour les acronymes, dont certains que vous pouvez reconnaître, d'autres dont vous vous grattez la tête et prononcez H-U-H?

Dans ce que j'aime appeler le Google-Go-Round de suivi et d'attribution des conversions, il est de plus en plus facile pour les agences louches de faire tourner subjectivement les données et la terminologie. Ai-je mentionné que le suivi et l'attribution peuvent également différer ou être incohérents entre Google Ads et Google Analytics?

Voici quelques-uns des acronymes les plus courants que vous verrez dans le monde du PPC:

ACRONYME: CTR

STANDS POUR: Taux de clics

LES MATHS: Nombre total de clics divisé par le nombre total d'impressions

TRADUCTION: Lorsque vous considérez toutes les personnes qui voient vos annonces, il s'agit du pourcentage de personnes qui ont réellement cliqué dessus.

MAIS ATTENDEZ… ​​IL Y A PLUS!: Autrement dit, dans quelle mesure vos annonces résonnent ou non auprès des utilisateurs.

ACRONYME: CPC

STANDS POUR: Coût par clic

LES MATHS: Coût total divisé par le nombre total de clics

TRADUCTION: Lorsque vous considérez tous les coûts et tous les clics, il s'agit de la moyenne par clic.

MAIS ATTENDEZ… ​​IL Y A PLUS!: Attachez votre ceinture de sécurité, comme certains endroits, PPC est appelé CPC, y compris Google Analytics, malgré le fait que Google Ads et la majorité de l'industrie l'appellent PPC.

ACRONYME: CPM

STANDS POUR: Coût par mille impressions

LES MATHS: Coût total divisé par le nombre total d'impressions, dont le résultat est ensuite multiplié par 1 000

TRADUCTION: Lorsque vous considérez tous les coûts et toutes les impressions, il s'agit du coût moyen pour 1 000 impressions.

MAIS ATTENDEZ… ​​IL Y A PLUS!: Ceci est souvent utilisé avec la publicité sur le Réseau Display et, comme il semble, facture l'annonceur en fonction de la fréquence à laquelle une paire d'yeux (ou techniquement 1 000 paires d'yeux ou 2 000 globes oculaires au total, mais je m'égare) plutôt que lorsque quelqu'un clique sur un un d.

ACRONYME: CR

STANDS POUR: Taux de conversion

LES MATHS: Nombre total de conversions divisé par le nombre total de clics

TRADUCTION: Lorsque vous considérez tous les clics et toutes les conversions, il s'agit du pourcentage d'utilisateurs qui ont réellement effectué l'action souhaitée, également appelée conversion.

MAIS ATTENDEZ… ​​IL Y A PLUS!: Vous ne disposerez de ces données que si le suivi des conversions est correctement configuré, installé et testé.

ACRONYME: EST

STANDS POUR: Part d'impression

LES MATHS: Nombre total d'impressions reçues divisé par le nombre total d'impressions que vous pouviez recevoir

TRADUCTION: Lorsque vous considérez toutes les impressions que vous avez reçues par rapport à toutes les impressions disponibles, cela montre le pourcentage de couverture que vous obtenez et manquez.

MAIS ATTENDEZ… ​​IL Y A PLUS!: La part d'impressions est ventilée respectivement par le Réseau de Recherche et le Réseau Display. Au sein de chaque réseau, il est ensuite décomposé par:

Budget (ce qui signifie que votre budget limite ou ne limite pas votre audience)

Rang (ce qui signifie que votre qualité limite ou ne limite pas votre portée)

ACRONYME: QS

STANDS POUR: Score de qualité

LES MATHS: Cela fait partie de la sauce secrète de Google et n'est pas divulgué par le géant.

TRADUCTION: Il existe des facteurs connus et inconnus qui contribuent à ce score, qui se rapporte aux mots clés, et est évalué sur une échelle allant de 1 à 10. Les trois variables clés connues sont:

Pertinence de l'annonce

CTR attendu

Expérience de la page de destination

MAIS ATTENDEZ… ​​IL Y A PLUS!: Le niveau de qualité et l'enchère constituent le classement de l'annonce, qui détermine si / comment / où votre annonce apparaîtra dans les résultats PPC.

ACRONYME: CPA

STANDS POUR: Cost Per Acquisition, alias Cost Per Action, alias Cost Per Conversion (ce dernier ne doit pas être confondu avec CPC)

LES MATHS: Coût total divisé par le nombre total de conversions.

TRADUCTION: Cela peut varier considérablement selon que l'action souhaitée est une piste, une commande confirmée ou une autre action telle qu'une inscription à la newsletter par e-mail.

MAIS ATTENDEZ… ​​IL Y A PLUS!: Vous ne disposerez de ces données que si le suivi des conversions est correctement configuré, installé et testé.