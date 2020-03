ACS et Atlantia percevront un dividende de 875 millions d’Abertis

Atlantia et ACS percevront auprès d’Abertis un dividende de 875,10 millions d’euros, un paiement de nature extraordinaire et imputé sur les réserves, soit 1,4% de plus que celui versé l’an dernier.

La société italienne contrôlée par la famille Benetton recevra environ 437,5 millions d’euros en raison de la participation de 50% plus une participation qu’elle détient dans Abertis. En revanche, le groupe qui préside Florentino Pérez facturera environ 262 millions pour le pourcentage de 30% qu’il détient dans la société d’autoroutes, et sa filiale de construction allemande Hochtief, 175 millions de moins sous ses 20%.

Abertis approuvera lors de l’assemblée générale des actionnaires convoquée pour le 21 avril la distribution de ce dividende, qui sera payé par des réserves volontaires. La rémunération du concessionnaire autoroutier à ses partenaires équivaut au paiement de 0,96 euro par action, comme indiqué à l’ordre du jour de la réunion.

