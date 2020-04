Actions à évaluer par les entreprises en période de crise

Dans le cas spécifique d’une crise de santé, cela comprend la mise en place de protocoles pour déterminer quoi faire lorsqu’un employé présente des symptômes. Cela implique également d’analyser si les politiques relatives aux vacances et aux congés de maladie doivent être réévaluées afin de ne pas créer d’incitations perverses susceptibles d’obliger les employés malades à se rendre sur leur lieu de travail, infectant ainsi leurs collègues et prolongeant la durée et l’ampleur du problème.

En revanche, vous devez faire attention à votre situation financière, car si vous êtes à risque, vous serez distrait de votre travail.

L’infrastructure nécessaire doit être créée et / ou fournie pour que les employés qui peuvent travailler à distance le fassent sans affecter leur productivité. De plus, les équipes doivent être prêtes à continuer de fonctionner sans la présence d’un ou plusieurs de leurs membres.

2. Créer une équipe de gestion de crise

Chaque entreprise doit avoir une équipe désignée pour gérer une crise. Cette équipe doit être composée de personnes de différents départements de l’organisation, y compris la gestion, les finances, le juridique, les ressources humaines, les ventes et la production, pour développer et exécuter un plan de gestion de crise.

Le plan doit se concentrer sur le maintien de l’intégrité des employés, comprendre le statut et apporter des ajustements à la chaîne d’approvisionnement, enquêter et planifier la demande à court et moyen terme, entre autres activités, selon différents scénarios précédemment discutés et évalués qui devraient être mis à jour à mesure que la situation évolue.

.