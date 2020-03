Actualités crypto de la semaine: prix du bitcoin, annonce de la FED et difficulté de minage

La Réserve fédérale (Fed) des États-Unis a annoncé, le matin du 23 mars, de nouvelles mesures pour stabiliser l’économie de son pays à la suite de l’expansion du coronavirus et de la maladie COVID-19. Après l’annonce, le prix du bitcoin est passé de 5 866 à 6 464 $ par unité entre 8h00 et 9h00 du matin, soit une croissance de 10%.

Au cours de la semaine, la crypto-monnaie la plus performante a affiché une croissance moyenne de plus de 1%. Au moment d’écrire ces lignes, la CTB se négocie à 6 122 $, comme le reflète le prix du marché pour l’Amérique latine et l’Espagne, selon le calculateur de prix de CryptoNews.

Ce sont les nouvelles les plus marquantes:

La Réserve fédérale américaine a déclaré cette semaine qu’elle n’aurait aucune limite à l’achat d’actifs pour minimiser l’impact du cronavirus, ce qui aurait influencé la rebond que le bitcoin a montré sur les marchés le 23 mars. Selon les visions de l’économiste et bitcoiner Daniel Arráez, de l’analyste Alberto Cárdenas et du trader espagnol @inmortalcrypto, le prix du bitcoin connaîtra de fortes variations au cours des deux prochains mois.La multinationale Microsoft a breveté un système de crypto-monnaies qui fonctionne en fonction de l’activité Physique de l’être humain. Publié le 26 mars, le site Web de PatentsCope enregistré un projet blockchain qui utilise du temps et des efforts humains pour extraire des crypto-monnaies. L’idée vient de Dustin Abramson, Derrick Fu et Joseph Johnson, qui au nom de Microsoft Technology LLC a développé ce nouveau système de rémunération. Le 25 mars, la difficulté du réseau Bitcoin a présenté sa deuxième plus forte baisse de son histoire, puis d’une diminution du hashrate et de la congestion des transactions dans le mempool, survenues dans l’après-midi. L’ajustement programmé de la difficulté d’exploitation est passé d’une difficulté de 16,5529T à 1h00 UTC à 13,9125T, ce qui représente une baisse de 15,95%. Selon le portail BTC.com, ce paramètre de difficulté d’exploration de bitcoins est l’une des plus importantes appliquées à la crypto-monnaie, et démontre certaines des qualités les plus importantes du réseau.Le projet Casa a publié des instructions pas à pas pour installer un Noeud Bitcoin, utilisant le logiciel fourni par l’entreprise. Dans un article, Jameson Lopp, Bitcoiner bien connu et CTO de Casa, comment installer le nœud Bitcoin et le réseau Lightning. Le budget de base pour assembler le nœud est de 300 USD, avec lequel un ordinateur compact, un clavier USB, un moniteur avec entrée HDMI, un routeur de signal et un tournevis de précision doivent être achetés. La plateforme d’échange LocalBitcoins, lors de la panne générale que le Venezuela a connue entre le 7 et le 11 mars 2019, a déterminé que les échanges de bitcoins dans cet échange crypto P2P se déroulaient au rythme de ce qui se passe dans le pays pétrolier. Dans l’analyse les opérations effectuées avec des bolivars au Venezuela avant, pendant et après la coupure de courant ont été comparées et ils ont été confrontés aux transactions effectuées en Colombie, au Pérou, au Mexique, au Chili, en Argentine et aux États-Unis.

Si vous souhaitez connaître la signification de divers mots de la terminologie du monde de la cryptographie, vous pouvez les consulter dans le vaste glossaire de CryptoNews.

Algorithme: en mathématiques et en informatique, c’est un ensemble d’étapes et de méthodes qui sont construites – en chiffres – pour atteindre un résultat spécifique ou résoudre un problème. Dans le monde des crypto-monnaies, les algorithmes sont utilisés, entre autres, pour vérifier les transactions dans le secteur minier.

Cryptotutorial de la semaine:

Le service fourni par MakerDAO est associé à la génération de jetons stables. Le service décentralisé a créé le jeton DAI qui fonctionne sur le réseau Ethereum sous le protocole ERC-20. DAI a une parité 1: 1 avec le dollar américain, mais ce n’est pas un jeton soutenu par un modèle de conservation de la monnaie fiduciaire, comme celui de la longe.