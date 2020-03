Actualités crypto de la semaine: prix du bitcoin, blockchain argentine et recherches Google

Faits saillants:

La faiblesse de la Blockchain fédérale Argentine a permis de valider un faux document.

Une escalade inflationniste potentielle ferait augmenter le prix du bitcoin, selon l’analyse.

Après les jours rouges de la semaine précédente, en raison de la panique généralisée face à l’expansion du coronavirus, depuis le jeudi 19 mars, le marché des crypto-monnaies est revenu pour afficher des chiffres positifs. En 24 heures, le prix du bitcoin a augmenté de plus de 12% et a de nouveau approché le niveau de 6 000 $.

Malgré la baisse précédente subie par la principale crypto-monnaie du marché, qui a provoqué une perte allant jusqu’à 40% du prix, elle a enregistré une croissance moyenne de 23% en une semaine. Au moment de la rédaction de cet article, le BTC est coté à 5 983 USD, tel que reflété dans le prix du marché pour l’Amérique latine et l’Espagne, selon le calculateur de prix de CryptoNews.

Ce sont les nouvelles les plus marquantes:

Le marché des crypto-monnaies, dominé par le bitcoin, a connu une poussée entre le mercredi 18 mars et le jeudi 19 mars. L’augmentation a commencé à éloigner les crypto-monnaies des événements sur d’autres marchés. C’est juste arrivé deux jours après la corrélation du bitcoin avec le S & P500 a atteint un niveau record.Une prétendue faiblesse de la blockchain fédérale argentine (BFA) a permis la validation d’un document que le gouvernement national a qualifié de faux. Le Journal officiel de la Nation numéro 34 329 contenait des dispositions relatives à la pandémie de Covid-19 coronavuris, mais plus tard ont été refusés avec la publication d’une deuxième version À partir du même bulletin qui avait déjà été certifié en ligne, l’accompagnement du bitcoin et du reste du marché des crypto-monnaies jusqu’à la débâcle des marchés internationaux pourrait prendre fin. Du moins, c’est ainsi que l’analyste Willy Woo d’Adaptive Capital le voit, réputé pour ses mesures de l’activité de la blockchain de Bitcoin. Pour Woo, le bitcoin pourrait former un modèle d’accumulation, une phase d’achat profitant de la baisse des prix, avec des attentes haussières. Les tendances de recherche sur Google montrent que, la semaine dernière, les termes «acheter du bitcoin» (acheté du bitcoin) ont été plus nombreux que les mots «acheter de l’or» (acheter or). Le résultat montre que, malgré les turbulences que le marché de la cryptographie a montré au cours des sept derniers jours, il y a un intérêt mondial à acquérir la première crypto-monnaieUne analyse de BitMEX Research sur l’impact que le coronavirus COVID-19 a laissé sur l’économie mondiale et sur les marchés financiers, indique qu’un choc inflationniste va se produire dans plusieurs pays en raison de l’augmentation des dépenses publiques pour minimiser les effets de la pandémie. Le rapport indique que dans un scénario comme celui-ci, le prix du bitcoin pourrait briller et que ce serait la plus grande opportunité pour la première crypto-monnaie sur le marché.

Aussi:

La quarantaine que des milliers de personnes vivent dans le monde en raison du coronavirus est l’occasion idéale de rattraper son retard sur divers films, y compris ceux liés à l’écosystème. CryptoNews compté cinq des derniers films sur le Bitcoin et les crypto-monnaies, pour que vous aussi puissiez en profiter dans le confort de votre foyer. Avec la fermeture des écoles, les politiques mises en place par les entreprises de travail à domicile et les mesures mises en place pour éviter la contagion, le monde aussi vous avez besoin de solutions pour gérer le stress. Dans cet article, nous présentons cinq options de jeu avec lesquelles vous pouvez virtuellement mourir et revivre, gagner du bitcoin et vous amuser en quarantaine.

Ours: C’est un terme tiré du jargon de Wall Street et fait référence à un commerçant ou à un investisseur qui pense que le prix d’une certaine crypto-monnaie va chuter et veut capitaliser sur l’automne.

Cryptotutorial de la semaine:

Lightning Wallet est un portefeuille Lightning Network qui fonctionne sans dépositaire. Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’exploiter un nœud de réseau pour l’utiliser, ni les développeurs ni les opérateurs de ce portefeuille n’ont le contrôle sur les fonds des utilisateurs.

Podcast de la semaine

Andreas Antonopoulos n’a pas besoin d’être présenté. Dans cet épisode, nous parlons d’une possible utopie, des possibilités que Bitcoin a de sauver des économies en situation d’urgence ou des personnes dans le besoin et à la fin: les gouvernements ripostent-ils?

