Acura NSX Zanardi Edition, une voiture culte très exclusive

La Honda NSX est une voiture de sport très recherchée. Non, je ne parle pas du modèle actuel, mais du classique de la fin des années 90. Dans son enchevêtrement de versions, il y en a un très spécial. D’abord parce qu’il n’y en a que 50 unités et ensuite parce qu’il n’était vendu qu’aux États-Unis. Il s’agit de l’Acura NSX Zanardi Edition et l’un d’eux a récemment été vendu pour plus de 120 000 euros.

Les gens de Bring a Trailer ont entre les mains ce que nous pourrions appeler une licorne dans l’univers NSX. Rien de moins qu’un Acura NSX Zanardi Editiondont 50 exemplaires seulement. Eh bien, il y en a vraiment 51 si l’on compte la “voiture 0”, c’est-à-dire celle créée comme un bloc presse et qui était également montrée dans les salons lors de son lancement.

Ce n’est ni le plus rapide, ni le plus léger, ni le plus puissant. Mais c’est une véritable rareté en raison de l’histoire de son émergence et de son approche typiquement américaine. Le NSX Type S-Zero (JDM) est considéré comme le plus exclusif, car seulement 30 unités ont été produites pour être utilisées les jours de piste. Mais le Zanardi a été conçu pour une utilisation sur route, alors mettons-nous en position et apprenons-en un peu plus sur cette version.

Honda a décidé en 1984 de lancer sa voiture de sport la plus radicale à ce jour en visant la Ferrari 328 et, plus tard, la 348. Elle a conçu pour cela un biplace à moteur central qui a été dévoilé pour la première fois au salon de l’auto de Chicago, février 1989. Là, on a vu que les Japonais avaient mis toute la viande à la broche, avec des solutions jamais vues auparavant dans une voiture de série.

Le moteur était un 3.0 V6 24 soupapes, avec double arbre à cames et système VTEC. Au départ, Honda ne prévoyait pas d’inclure sa synchronisation variable caractéristique, qui était développée en parallèle pour l’Integra. Cependant, le président de l’époque de Honda, Tadashi Kume, n’a pas vu la logique de ne pas utiliser un moteur avec cette technologie dans son modèle phare, mais dans un véhicule inférieur comme l’Integra.

Les ingénieurs ont donc dû repenser le haut du moteur pour accueillir le VTEC, qui développerait éventuellement 270 ch. Une fois fabriqué, ils ont réalisé qu’il ne rentre pas dans le trou, car il avait été conçu pour le moteur précédent, ils ont donc décidé de l’incliner en arrière de 5 °.

Plus tard, il recevrait un moteur 3.2 (1997) avec de légères améliorations qui porteraient la puissance à 290 ch et 304 Nm de couple maximal. Le poids était de 1370 kg, bien que les versions allégées, comme celles du NSX-R, soient venues déclarer 100 kg de moins sur la balance.

Le NSX a, comme nous l’avons vu, l’honneur de présenter de nouvelles solutions. Ce fut la première voiture de série à présenter une monocoque en aluminium. Les suspensions avant et arrière étaient doubles trapézoïdales, en aluminium forgé, tout comme les roues.

À l’intérieur du moteur, des bielles en titane et des pistons forgés ont été utilisés pour la première fois, ce qui était nécessaire lorsque vous créez un moteur capable de parcourir jusqu’à 8 300 tours, c’est là que la ligne rouge a commencé. Il a également utilisé un système d’accélérateur électronique Throttle-By-Wire.

Et si, Ayrton Senna Il a été impliqué dans son développement avec le pilote Satoru Nakajima, qui a travaillé pour augmenter la rigidité du châssis et améliorer le comportement de la suspension, la rendant plus radicale (mais aussi meilleure) par rapport aux premiers prototypes. Évidemment, parler de Senna et du NSX, c’est des mocassins noirs avec des chaussettes blanches, donc, dans la vidéo.

Ayrton Senna a poussé la Honda NSX-R à la limite à Suzuka

Après cinq ans sur le marché, la Honda NSX-T serait lancée en 1995. Le “T” vient de targa, puisque cette version avait un toit amovible en noir (plus tard, il viendrait dans la couleur de la carrosserie), commercialisé au Japon, mais surtout aux États-Unis.

Lors du retrait du toit, le châssis avait besoin de renforts structurels qui ont soulevé le poids d’environ 45 kg. Il y a également eu des changements dans les réglages des ressorts de suspension, des barres de torsion, etc. Pratiquement en Amérique, il est devenu le seul modèle qui pouvait être acheté, cessant de commercialiser le coupé.

Après la mise à niveau du modèle de 1997, où le moteur 3.2 susmentionné a été presque entièrement révisé et ajouté, Honda a présenté l’Acura NSX Zanardi Edition en 1999. Commémorant ainsi les deux titres d’Alex Zanardi dans le CART IndyCar réalisés en 1997 et 1998.

Les 50 + 1 susmentionnés ont été fabriqués, tous identifiés avec une plaque en aluminium brossé avec le logo Acura et la signature Zanardi, en plus du numéro arrière. Il était situé à côté de la cloison arrière. Tous ont été vendus avec une configuration hardtop et une seule couleur, appelée New Formula Red et qui était une réplique de celle utilisée par Zanardi avec Chip Ganassi Racing. Cette version était basée sur le NSX japonais Type-S.

L’unité 01 a été remise à Zanardi en récompense de ses deux titres consécutifs

Il était 68 kg plus léger que le NSX-T, mais nous avons vu qu’il était 45 kg plus lourd que les versions à toit rigide. Les autres plus de 20 kg qui ont été économisés grâce à diverses modifications telles que le montage d’un aileron arrière plus léger (-1,6 kg), une vitre arrière plus mince (-1,90 kg), une nouvelle batterie légère (-3, 08 kg) et jantes BBS (-4 kg). Mais les économies les plus importantes ont été réalisées en montant une direction à crémaillère sans assistance électrique (-14,5 kg).

De plus, il n’était vendu qu’avec une boîte manuelle à six vitesses. Direction mécanique et boîte manuelle orgasmique. Extérieurement, il n’y a pas eu trop de changements. En plus de la couleur exclusive (le toit était également peint), il avait un nouveau revêtement des entrées d’air en maille d’aluminium et différents bouchons de centre de roue.

À l’intérieur, le pommeau de vitesse était en titane, un ton qui était également utilisé sur la console centrale. Les panneaux de porte étaient recouverts de tissu perforé semblable à du daim. Les sièges étaient en cuir / suède mélangé avec des surpiqûres rouges (le volant avait également des surpiqûres de cette couleur).

Il n’y a eu aucun changement dans le moteur (290 ch), mais comme il était plus léger, le comportement de la suspension a été modifié, la rendant légèrement plus rigide à l’avant et à l’arrière, pour améliorer le contrôle. Cela impliquait un gain de poids d’un demi-kilogramme. Les amortisseurs ont été 99% et 31% plus fermes – respectivement – en rebond et 72% et 50% en compression.

Les ressorts étaient 103% et 32% plus fermes et la barre stabilisatrice arrière était plus rigide et plus épaisse. A partir de l’épaisseur de 17,2 mm avec un tube de 2,2 mm d’épaisseur, un stabilisateur de 19,05 mm d’épaisseur avec une épaisseur de 2,7 mm a été utilisé. La hauteur a également été réduite de 15 mm à l’avant et de 7,5 mm à l’arrière.

Le prix de la nouvelle Acura NSX Zanardi Edition 1999 (qui n’a été vendue que par quelques concessionnaires) était de 84 745 $ (77 420 €). Ajustant l’inflation des 20 dernières années, elle aurait coûté actuellement près de 120 000 euros. Curieusement, ce qui a été mis aux enchères jeudi dernier s’est vendu à un peu plus de 120 000 euros avec 91 000 km, presque comme s’il était neuf.