Adidas et Puma mettent en garde contre la corruption du coronavirus

Adidas et Puma ont déclaré que l’épidémie de coronavirus avait gravement perturbé leurs activités en Chine.

L’épidémie a entraîné la fermeture de magasins, de nombreux autres détaillants fermant temporairement leurs magasins pour assurer la sécurité du personnel.

Les ventes d’Adidas en Chine ont chuté de 85% depuis le 25 janvier, par rapport à la même période il y a un an.

Adidas a ajouté qu’elle avait fermé un «nombre important» de points de vente et signalé une réduction «prononcée» des clients chez ceux qui restaient ouverts.

“Nous avons subi un impact négatif significatif de l’épidémie de coronavirus sur nos opérations en Chine”, a déclaré Adidas dans un communiqué.

Pendant ce temps, son rival Puma a fermé plus de la moitié de ses magasins en Chine et s’attend désormais à un effet défavorable sur les revenus au premier trimestre de l’année.

“Les affaires ont bien sûr été affectées par l’épidémie”, a déclaré le directeur général de Puma, Bjorn Gulden.

Près d’un cinquième des 409 millions de paires de chaussures et de baskets Adidas fabriquées en 2018 ont été produites en Chine, bien que l’importance relative du pays dans la production ait diminué ces dernières années.

Les revenus des autres marchés asiatiques de Puma ont souffert en raison de la baisse du nombre de touristes chinois. Adidas a déclaré avoir également enregistré des baisses en dehors de la Chine continentale, principalement en Corée du Sud et au Japon.

Puma a déclaré qu’il s’attendait à pouvoir atteindre ses objectifs pour 2020 malgré les perturbations.

De plus, Nike a également fermé temporairement la moitié de ses magasins en Chine.

L’épidémie de coronavirus a eu un impact majeur sur la vente au détail, en particulier le secteur du luxe, car la valeur du FTSE 100 a chuté de 44 milliards de livres sterling le mois dernier après que les groupes de vente au détail de luxe ont vu leurs parts diminuer.

Des groupes de détaillants de luxe tels que Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), Christian Dior, Hermès et le propriétaire de Gucci Kering – tous tributaires de la demande chinoise – ont vu leurs parts baisser.

Burberry a fermé 24 de ses 64 magasins en Chine continentale au début du mois, alors que l’épidémie de coronavirus continuait de faire craindre.

La semaine dernière, Apple a fermé ses 42 magasins en Chine pendant au moins huit jours en raison de la propagation du virus, tandis que le détaillant de denim Levi’s a fermé environ la moitié de ses magasins en Chine en raison de l’épidémie.

La société mère de Michael Kors, Capri Holdings, a averti la semaine dernière que l’épidémie de coronavirus pourrait entraîner une perte de revenus de 100 millions de dollars (77 millions de livres sterling).

