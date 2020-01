Adidas fabriquera 20 millions de chaussures à partir de déchets plastiques d’ici 2024

Adidas a déclaré qu’il restait déterminé “à arrêter la pollution des océans du monde”

// Adidas s’approvisionnera durablement en polyester d’ici 2024

// La part de polyester recyclé dans ses produits “dépassera pour la première fois 50%” cette année

// Le détaillant a vendu plus de 11 millions de paires de chaussures avec des matériaux recyclés en 2019

Adidas s’est engagée à s’approvisionner de manière durable pour plus de la moitié des matériaux en polyester qu’elle utilise dans les produits dans le but de lutter contre la guerre du plastique.

D’ici 2024, Adidas a annoncé son engagement à utiliser exclusivement du polyester recyclé, y compris «15 à 20 millions de paires de chaussures» fabriquées à partir de déchets plastiques.

Cette année, la part de polyester recyclé dans les produits Adidas “dépassera 50% pour la première fois”, a indiqué la société dans un communiqué.

Le détaillant a vendu plus de 11 millions de paires de chaussures avec des matériaux recyclés en 2019, une fraction des 400 millions et plus de paires de chaussures qu’il distribue chaque année.

Parmi ses autres initiatives, Adidas a lancé la semaine dernière une collection non sexiste appelée Ivy Park aux côtés de la chanteuse pop Beyonce, qui couvrait une gamme de chaussures, de vêtements et d’accessoires.

