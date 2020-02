Adidas promeut le membre actuel du conseil d’administration Thomas Rabe au poste de président

Adidas embauche un nouveau président pour conduire sa stratégie sur 5 ans

// Adidas promeut le vice-président Thomas Rabe au poste de président

// Rabe est député depuis mai 2019

// Il remplacera Igor Landau, qui quitte après plus de 15 ans

Adidas a nommé Thomas Rabe comme nouveau président après une réunion du conseil d’administration le 13 février.

Rabe, qui exerce les fonctions de vice-président depuis mai 2019, remplacera Igor Landau, qui quitte l’entreprise après son assemblée générale le 14 mai.

«Dans l’intérêt d’un transfert sans heurt et conformément à la transition du plan stratégique quinquennal actuel vers un nouveau cycle stratégique à partir du début de 2021, mai est le bon moment pour confier mon mandat de président du conseil de surveillance à un successeur », a déclaré Landau.

“Rabe fera un excellent président, enrichissant le conseil d’administration dans ce rôle avec son grand leadership, ses compétences numériques et financières.”

Landau quitte Adidas après plus de 15 ans. Au cours de son mandat, le géant des articles de sport a vu sa valeur de marché passer de 5 milliards d’euros (4,15 milliards de livres sterling) à 57 milliards d’euros (47,4 milliards de livres sterling).

Rabe est actuellement directeur général de la société allemande d’éducation Bertelsmann, où il occupe les postes de président-directeur général depuis 2012.

«J’abandonne ma tâche avec le plaisir de savoir que l’entreprise est extrêmement bien positionnée d’un point de vue financier, qu’elle ouvre la voie en matière de développement durable et que Adidas est devenue l’une des marques les plus connues au monde et des employeurs les plus populaires. », A déclaré Rabe.

«Je suis conscient que ce bureau implique un degré élevé de responsabilité que je prendrai volontiers dans l’intérêt des actionnaires, des clients, des consommateurs, des employés et des partenaires.»

