Adolfo Domínguez active un ERTE pour 728 employés

Adolfo Domínguez a annoncé qu’il préparait un ERTE pour 728 travailleurs, 61% de son personnel, qui fournissent leurs services dans les 188 magasins que le groupe a dû fermer en Espagne, et au moins jusqu’en mai, car il sera prolongé pour une plus longue période. si vos magasins restent fermés.

Dans une déclaration envoyée à la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV), Adolfo Domínguez a indiqué que la décision ne concernait que ses employés en Espagne, bien que la société ait également été contrainte de fermer ses propres magasins et franchises dans d’autres pays. comme la Chine, la France, le Pérou et le Koweït. Les travailleurs du réseau commercial touché par la mesure pourront reprendre leur travail lorsque le réseau de magasins pourra rouvrir en toute sécurité.

“La protection de nos clients et de nos professionnels est notre priorité absolue. Nous renforçons des domaines qui nous permettent d’être aussi rentables que possible jusqu’à ce que nous puissions rouvrir nos magasins et reprendre une activité normale », a expliqué Antonio Puente, PDG d’Adolfo Domínguez.

L’entreprise a renforcé ses ventes en ligne et activé un canal de vente par téléphone pour «garantir la livraison des commandes» à ses clients et l’approvisionnement de ses marchés internationaux en raison de l’expansion du coronavirus. La marque centralise son activité depuis son centre logistique de San Cibrao das Viñas (Ourense).

Le e-commerce et le réseau international de magasins qui reste ouvert est désormais la priorité des services centraux, où 54% des salariés font déjà du télétravail. Les ventes en ligne sont l’un des leviers de croissance de l’entreprise au cours des deux dernières années, avec une augmentation de 70,1% en 2018/19.

Le groupe Adolfo Domínguez dispose d’un réseau de 188 magasins en Espagne et maintient 186 autres points de vente ouverts dans 16 pays. L’entreprise a facturé 112 millions d’euros au cours de la dernière année complète.

Samedi dernier, le 14 mars, la marque a annoncé la fermeture de tous ses magasins en Espagne afin de prévenir la pandémie de coronavirus (Covid-19). Les fermetures, de nature «temporaire», sont effectuées suite aux «recommandations des administrations» et après la fermeture des établissements de la firme d’Ourense à Madrid vendredi dernier.

Cependant, les magasins au Portugal restent ouverts et il annonce qu’il analyse quotidiennement l’évolution de l’épidémie au niveau mondial pour évaluer l’ouverture de ses magasins.

Connexes

.