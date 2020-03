Aeroméxico suspendra 17 liaisons internationales en raison de la fermeture des frontières

Dans un communiqué publié ce vendredi, la compagnie aérienne a indiqué que la suspension des liaisons internationales interviendrait sur les vols vers Séoul (jusqu’au 7 avril), Toronto (du 30 mars au 30 avril), La Havane (jusqu’au 7 avril ), Saint-Domingue (jusqu’au 30 avril), Guatemala, San Pedro Sula et San José (dans les trois cas jusqu’au 15 avril), San Salvador (jusqu’au 30 avril), Bogotá et Medellín (tous deux jusqu’au 22 avril Avril), Buenos Aires, Lima, Santiago et Quito (quatre heures jusqu’au 15 avril), Las Vegas au départ de Monterrey (jusqu’au 30 avril) et Detroit au départ de León et Querétaro, dans les deux cas jusqu’au 30 avril) .

Quant à la réduction des vols internationaux, à partir de cette semaine les destinations concernées sont Tokyo (jusqu’au 31 mai), Montréal (du 23 au 29 mars), Amsterdam, Barcelone, Paris, Londres et Madrid (dans les cinq cas jusqu’à le 30 avril) et Sao Paulo (jusqu’au 30 avril). Dans le cas des destinations européennes, un porte-parole de la compagnie aérienne a déclaré à Expansión qu’il n’y avait jusqu’à présent aucune annulation de vols vers l’Europe.

Aux États-Unis, les vols seront réduits indéfiniment vers Austin, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas (au départ de Mexico), Los Angeles (au départ de Mexico, Monterrey et Guadalajara), Miami et New York (quittant Mexico et Monterrey), Orlando, San Antonio, San Francisco et Seattle.

En ce qui concerne les liaisons intérieures, Aeroméxico réduira deux fréquences quotidiennes sur ses vols avec Acapulco, Ciudad Juárez, Durango, Huatulco, Ixtapa, Manzanillo, Mazatlán, Mexicali, Minatitlán, Reynosa, Tampico, Tapachula et Zacatecas; à quatre fréquences quotidiennes avec Chihuahua, Culiacán, Hermosillo, Puerto Vallarta, Torreón et Tuxtla Gutiérrez; à six fréquences quotidiennes avec Mérida et Tijuana; et neuf fréquences quotidiennes avec Cancun, Guadalajara et Monterrey.

