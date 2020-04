Affrontez l’ours avec Memory Cash Collect

La crise actuelle des marchés financiers causée par la propagation du coronavirus est certainement un marché baissier qui restera dans l’histoire. Jamais dans l’histoire des marchés boursiers les investisseurs n’avaient fait face à une telle situation. En quelques semaines, les indices ont été submergés par la propagation rapide de la pandémie de Covid-19 dans le monde. Jamais auparavant un marché baissier n’avait fait couler les paniers d’actions mondiales de plus de 30 points de pourcentage en si peu de temps (4 semaines). Le rebond en Amérique a également été également fort, soutenu par les politiques monétaires ultra expansives de la Fed et les politiques économiques de Trump.

En Europe, cependant, le mouvement des listes de prix a été moins agressif, dans le sillage du ralentissement de la réponse commune de l’UE à la crise. En tout état de cause, la situation reste extrêmement délicate rendant très difficile pour les non professionnels de comprendre comment se positionner sur le marché. En fait, le monde et les gouvernements sont confrontés à une nouvelle situation et il n’est pas facile de comprendre comment cela peut évoluer à moyen terme.

Plus grande résilience du portefeuille à l’effet Covid avec Memory Cash Collects

Dans cette situation de marché difficile, les certificats d’investissement sont proposés comme alternative valable. Cela dépend de leur capacité à atténuer l’impact de la volatilité sur le portefeuille à court et moyen terme. Et cela est particulièrement vrai pour ceux qui ont Barrière européenneou à l’expiration.

Juste pour ça BNP Paribas a lancé une nouvelle gamme de Memory Cash Collect sur actions. Un produit d’investissement d’une maturité de deux ans (14/04/2022), effet mémoire et autocallabilité après le sixième mois. Alors, comment fonctionnent ces certificats?

la Mémoire Cash Collect ce sont des certificats d’investissement liés à la performance d’un sous-jacent (certains des principaux titres italiens et européens) qui primes trimestrielles potentielles y compris entre 1,2 et 5,5%. Le paiement de la prime est conditionnel, car il est lié à la survenance ou non deévénement barrière. En fait, aux dates d’évaluation trimestrielles, si le sous-jacent est égal ou supérieur au niveau barrière, placé à 70% de la grève dans ce numéro, l’investisseur obtient le paiement du coupon. Sinon, le certificat ne paie pas et fait référence à la prochaine date d’évaluation. L’effet mémoire est fonction de la volatilité actuelle. Parce que même en supposant que le produit dû à l’aggravation à court et moyen terme de la volatilité ne paie pas la prime, leeffet de mémoire vous permettra ensuite de récupérer la ou les primes impayées.

Une autre caractéristique fonctionnelle de la situation du marché est laautocallability. En effet, à partir du sixième mois de vie du certificat, l’investisseur reçoit le capital investi si, aux dates d’évaluation trimestrielles, la valeur du sous-jacent est supérieure ou égale à la valeur initiale. Non seulement cela, car dans ce cas, en plus du capital, le certificat paie également le coupon, plus tous ceux qui peuvent ne pas être payés grâce à l’effet mémoire.

Enfin, il existe deux scénarios possibles à l’échéance. Si la valeur du sous-jacent est égale ou supérieure au niveau barrière, le certificat rembourse le capital investi majoré des primes impayées précédemment. Si la valeur du sous-jacent est inférieure au niveau barrière, le certificat paie un montant proportionné à la performance négative du sous-jacent (avec une perte totale ou partielle conséquente sur le capital investi).

Plusieurs sous-jacents proposés par BNP Paribas pour cette émission. Intéressant le certificat ISIN NL0014608952 sur FCA qui paie une prime trimestrielle de 4,20% (16,80% par an). Le FCA est en effet un titre cyclique, à ce stade très pénalisé, et si, comme le croient les experts, la crise liée à la convoitée sera rapide et non structurelle, les titres automobiles seront certainement parmi les premiers à en bénéficier à moyen terme. Avec le Cash Collect sur FCA, la volatilité à court terme est évitée avec la possibilité de bénéficier de primes périodiques.

Un autre produit intéressant est le ISIN NL0014609000 sur Wirecard, Société allemande de paiement en ligne. Une activité très forte à ce stade. En fait, le stock reste au plus haut de 2020 malgré la crise. Dans ce cas, la prime potentielle sera de 3,50% (14,00% par an) trimestriellement.