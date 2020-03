Aguascalientes approuve la prise en charge des MPME pour les coronavirus

Les ressources seront acheminées via le système de financement Aguascalientes SIFIA, une fiducie créée à l’origine en 2006 pour promouvoir le développement économique de l’entité. Bien que le Congrès ait résolu la modification comme une question urgente et évidente, le Comité technique du Trust doit encore publier les règles de fonctionnement pour distribuer le soutien d’urgence.

Cette année, le gouvernement dirigé par Martín Orozco Sandoval a augmenté la collecte de la taxe sur les salaires à 2,5%, une augmentation qui serait en vigueur jusqu’en décembre 2021, puis reviendrait à 2%.

Le soutien acheminé via SIFIA bénéficierait principalement aux activités de restauration. Depuis le 15 mars dernier, les restaurants, cafés et boîtes à lunch ont fonctionné à la moitié de leur capacité, ne fournissant que des livraisons à domicile ou totalement fermés, tandis que les bars, cinémas et boîtes de nuit restent totalement hors service.

Un autre secteur fortement touché est le transport public et privé, pour lequel des avantages fiscaux ont été approuvés dans la loi sur le revenu de 2020. Entre avril et mai, les chauffeurs de taxi, les camionneurs urbains, les passagers, les combis et les chauffeurs de plate-forme tels que Uber, DiDi et Bolt seront exemptés du paiement pour l’émission, le renouvellement et le remplacement des cartes d’identité et des cartes. De juillet à décembre, ils bénéficieront d’une remise de 50%.

En outre, l’extinction des dettes pour le contrôle des véhicules, la taxe sur la possession ou l’utilisation des véhicules de 2015 et des années précédentes a été approuvée. La remise jusqu’à 100% des majorations et amendes pour non-respect des taxes était également garantie.

D’autre part, les législateurs ont également approuvé un sac de 10,5 millions de pesos pour que le ministère des Finances administre à l’avance les ressources aux municipalités, en raison des participations fédérales de 2020. Une fois l’éventualité passée, les 11 municipalités doivent informer la destination des ressources.

Dans le même temps, les demandes des municipalités de Calvillo, Pabellón de Arteaga et Cosío ont été approuvées pour l’octroi de remises et d’exonérations du paiement des droits et contributions.

Vendredi dernier, au moins quatre entreprises de l’industrie automobile – y compris les deux usines Nissan – avaient confirmé des arrêts techniques et l’ensemble du secteur des pièces automobiles et automobiles devrait cesser de fonctionner dans les prochains jours. En outre, la State Hotel and Motel Association a confirmé la fermeture de six hôtels, après une baisse de 80% du taux d’occupation.

.