Ai Fen et son alerte COVID 19 censurée qui a été enregistrée sur Ethereum

«Mais je pense toujours que cet incident renforce le fait que chacun doit conserver ses propres pensées indépendantes. Pour que quelqu’un se lève et dise la vérité – parce que quelqu’un le doit – le monde doit avoir des voix différentes. »

Dr. Ai Fen

Le 18 décembre 2019, le médecin chinois Ai Fen, directeur du service des urgences de l’hôpital central de Wuhan, a reçu un homme de 65 ans souffrant d’une fièvre de plus de 39 degrés. Deux jours plus tôt, il avait été traité en ambulatoire avec de l’amoxicilline et d’autres antibiotiques sans montrer aucune amélioration.

À l’hôpital central de Wuhan – avec une unité spécialisée pour les patients présentant des symptômes de fièvre – on lui a donné du Carbapenem, un antibiotique à large spectre, mais la santé du patient a continué de s’améliorer. En outre, il a présenté une image infectieuse qui remplissait ses poumons d ‘”ombres floues irrégulières”. Le patient a subi la procédure de lavage broncho-alvéolaire, à partir de laquelle des échantillons de fluide ont été extraits. Le résultat a été qu’il a été infecté par COVID 19, le virus responsable du coronavirus.

Ai Fen a appris plus tard que l’homme était un marchand de fruits de mer et travaillait dans l’un des marchés dits «humides» de Wuhan. Ce nom fait référence aux marchés typiques de cette région – où toutes sortes de viandes animales sont commercialisées – des marchés où, en fin de journée, les sols sont nettoyés à l’eau, au point de les inonder.

Le Dr Ai Fen a fait face au solide système de censure de l’État chinois. Source: mohamed_hassan / pixabay.com

Le 27 décembre, le médecin a reçu un deuxième cas. Cette fois, c’était un adulte de 40 ans sans maladie sous-jacente. Il avait une grave infection pulmonaire et un taux d’oxygène dans le sang inférieur à 90%. Selon Fen, ses poumons étaient “foirés”. Pendant dix jours, il a été soigné à l’hôpital sans aucune amélioration. Il a subi la même procédure de diagnostic que le marchand, obtenant le même résultat: contagion par coronavirus.

Quand Ai Fen a reçu le résultat du diagnostic, le 30 décembre, il l’a lu plusieurs fois. Il dit qu’il ressentait ce genre de peur qui s’accompagne d’une sensation de «sueur froide». Il a encerclé le nom du virus avec son crayon. Il l’a immédiatement envoyé au ministère de la Santé publique et à une section de l’hôpital lui-même, liée aux problèmes respiratoires. Il a ensuite partagé l’image du rapport avec ses anciens camarades de classe et avec un groupe de médecins du ministère de la Santé pour leur recommander de prendre des précautions. Cette même nuit, l’image avait été partagée par tous les milieux médicaux de la ville chinoise.

Le jour de sa découverte, Fen a reçu un message de l’hôpital l’informant que les informations, liées au diagnostic du SRAS par coronavirus, ne devaient pas être divulguées. Deux jours plus tard, elle a été convoquée par le comité de discipline de l’hôpital, dont le chef a consacré “une réprimande sans précédent et très sévère” pour avoir diffusé les résultats de l’examen à ses collègues. Après l’événement, Fen a demandé une pause, arguant qu’elle n’était pas apte à travailler sur le poste. Elle a été refusée, car il était temps de “la mettre à l’épreuve”. Le médecin dit que lorsqu’elle est rentrée à la maison, elle a dit à son mari que si quelque chose lui arrivait, il pourrait s’occuper d’élever ses 2 enfants.

Alerte de Li Wenliang

Li Wenliang était parmi les professionnels qui ont reçu l’image de Fen du rapport. Le médecin a décidé de rapporter l’affaire de manière beaucoup plus radicale, partageant l’image dans un groupe privé sur le réseau social chinois Weibo.

Le 3 janvier, Weinliang a reçu la visite d’un groupe de fonctionnaires du Bureau de la sécurité publique. Ceux-ci l’ont contraint à signer un document l’accusant de faire de faux commentaires et de perturber ainsi l’ordre public. Cela a violé les règles de sécurité publique de la République populaire de Chine. La lettre imprimée signée Wenliang a été traduite en anglais par les médias dissidents chinois Inkstone. Vous pouvez y lire les réponses que le médecin aurait dû donner avant les exigences de l’autorité:

«La Law Enforcement Agency veut que vous coopériez, écoutez la police et arrêtez votre comportement illégal. Peux-tu faire ça

Réponse: je peux.

Si vous insistez sur vos opinions, refusez de vous repentir et poursuivez une activité illégale, vous serez puni par la loi. Tu le comprends?

Réponse: je comprends. “

Des mois plus tard, c’est Li Wenliang lui-même qui a contracté COVID 19 après avoir soigné une femme infectée. Le médecin n’a pas survécu et sa mort – survenue dans les premières heures du 7 février – a déclenché une vive controverse dans le pays concernant la gestion de l’épidémie. “Li n’était pas une personnalité politique”, a déclaré Adam Ni, analyste politique chinois, il était “une personne normale qui essayait de faire ce qu’il fallait et a été puni pour cela”. Le Parti communiste au pouvoir était en difficulté et a forcé le département anti-corruption du pays à déclarer qu’il ouvrirait une enquête sur “les problèmes impliquant le docteur Li Wenliang”.

Dans le même temps, le réseau social Weibo était rempli de messages avec des messages d’indignation. Les deux principaux hashtags étaient “Le gouvernement de Wuhan doit s’excuser auprès du Dr Li Wenliang” et “Nous voulons la liberté d’expression”. Les deux ont été rapidement censurés grâce à l’utilisation d’algorithmes, qu’en identifiant les publications contenant de tels hashtags, ils ont automatiquement supprimé le contenu.

La machine de censure fonctionne toujours

En mars, choquée par la mort de son collègue et malgré des avertissements disciplinaires sévères, Ai Fen a accordé une interview à la publication chinoise Renwu. C’est là qu’il a raconté les détails susmentionnés de ce qu’il avait vécu jusqu’à présent, son incertitude quant à savoir si l’autorité avait écouté ses alertes et son regret d’avoir été accusé d’être un “professionnel sans principes”, provoquant une panique sociale. Cela, néanmoins, les cas n’ont cessé d’augmenter, et les médecins ont été contraints de garder le silence avant toute tentative de partager l’état de la nouvelle maladie. Au cours des deux dernières semaines de janvier, Ai Fen a déclaré au magazine que 1 524 patients, dont 655 souffrant de fièvre, sont venus aux urgences. Un diagnostic rétrospectif a indiqué que 90% de ces personnes étaient infectées par une pneumonie coronarienne.

Les opinions des médecins chinois sur le coronovirus ont été censurées sur les réseaux sociaux. Image par Tumisu / pixabay.com

Le 10 mars, le président chinois Xi Jinping s’est rendu à Wuhan pour dire que l’épidémie de coronavirus était “pratiquement contenue” et que les mesures prises par le régime avaient été “très efficaces”. Cette visite a été faite avec une forte couverture médiatique, accompagnée d’images du président visitant les hôpitaux et parlant avec le personnel médical. Le journal officiel du gouvernement, China Daily, titrait en anglais: “Le pays donne l’exemple dans la lutte contre le virus”.

Le même jour, l’interview récemment publiée avec le Dr Ai Fen, où elle a souligné avec insistance que la “tragédie de la pneumonie de Wuhan” aurait pu être évitée, aurait dû être retirée trois heures plus tard. Il a été censuré sur WeChat et sur toute autre plate-forme qui tentait de le reproduire. Un algorithme a automatiquement détecté et éliminé toute tentative de reproduire l’interview sur n’importe quel support. Le récit de première main d’Ai Fen était une menace pour Jinping qui, précisément le jour de la publication, était en pleine campagne pour revendiquer le succès de la stratégie du gouvernement, contenant l’épidémie.

Résistance à la censure

Lorsque le gouvernement chinois a lancé son assaut pour censurer l’histoire d’Ai Fen, le peuple chinois a commencé à créer une série de stratégies pour contourner les mesures de silence du gouvernement. Ces mesures de censure comprenaient l’utilisation d’algorithmes prêts à l’emploi pour détecter tout segment de texte lié à l’article de Fen.

Selon The Straits Times, un journal situé à Singapour, diverses ont été les stratégies des utilisateurs du réseau pour préserver l’intégrité du texteparmi eux, les transcriptions avec fautes d’orthographe intentionnelles; convertir du texte en code QR; versions en hanyu pinyin – qui change l’utilisation des caractères chinois traditionnels, de conceptuel à phonétique (prononciation) – et versions où les mots sont remplacés par des emojis.

Une autre façon de protéger le message censuré du médecin était celle publiée par l’utilisateur Twitter, qui montre la présentation bien connue de Star Wars, avec le compte initial remplacé par l’article de Fen.

. 子 的 人 , 今天 至少 出来 一百 个 版 了 , 下面 转发 电影 版 , 中国 人民 有智慧。 pic.twitter.com/VgCt95sxdK

– 荣 剑 (@ rongjian1957) 11 mars 2020

L’histoire d’Ai Fen protégée sur le réseau Ethereum

La technologie de la blockchain a également été présentée comme un outil possible pour la préservation du contenu censuré. En effet, une plateforme d’enregistrement, basée sur cette technologie, permet de sauvegarder des informations de manière transparente et inaltérable, avec un horodatage et un hachage de transaction qui fait office d’empreinte digitale représentant ces informations.

Il est intéressant de mentionner que la technologie blockchain utilise la cryptographie, qui est le mécanisme par lequel un message ou une transaction est transformé en code, afin de protéger une partie ou la totalité de son contenu. Et que toutes les stratégies utilisées par la communauté pour protéger l’article du médecin de Wuhan étaient également des formes de cryptage, où le texte était converti en emoji, traduction phonétique ou avec l’inclusion de caractères mal écrits.

À ce jour, deux enregistrements des paroles d’Ai Fen, générés notamment, ont été signalés sur le réseau Ethereum.

La première a été annoncée par la journaliste Sarah Zheng, journaliste à Hong Kong sur les affaires chinoises, qui, via son compte Twitter, a fait référence à la publication de l’article sur la blockchain Ethereum. Cependant, sa publication ne fournit pas de détails sur les coordonnées.

Pour sa part, le journal Forbes a publié le 31 mars une note où il fait référence à un “groupe d’internautes” qui a enregistré l’article dans Ethereum, cette fois, en donnant les coordonnées exactes.

En saisissant le hachage de la transaction dans le navigateur Ethereum, il est possible d’accéder à l’article Ai Fen en langue chinoise. Pour voir le texte, accédez à Input Data puis au menu déroulant View Input As, où l’option UTF-8 est cochée. De cette façon, le texte dans sa langue et sa version originale s’affiche dans la boîte.

Avec cet événement, le réseau Ethereum devient l’une des premières applications de blockchain à servir d’outil de résistance à la censure dans le contexte complexe de la pandémie; ainsi que dans une réponse citoyenne efficace aux mesures par lesquelles les administrations étatiques tentent de faire taire tout type d’information remettant en cause leurs pratiques totalitaires.

Disparition d’Ai Fen

Peu de temps après cet épisode de censure qui a transcendé les frontières chinoises, le Dr Ai Fen a disparu. Les médias locaux soulignent qu’elle aurait pu être arrêtée par les autorités chinoises, qui l’avaient déjà sévèrement réprimandée avant la publication de l’article.

L’avertissement qu’elle a fait à son mari au sujet de la garde d’enfants au cas où elle serait partie résonne encore. Et la question qui résonne après avoir alerté ses collègues – et le monde – reçoit une réponse sévère de l’autorité hospitalière: Qu’est-ce que j’ai fait de mal?

