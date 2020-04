AIPB: le secteur de la banque privée se développe en 2019

Une année de croissance positive pour 2019 Banque privée en Italie, elle gère plus de 880 milliards d’euros, soit près d’un tiers des actifs financiers investissables des familles italiennes. Les chiffres sont ceux fournis par Paolo Langè, Président de l’AIPB – Association italienne de banque privée – fournissant le bilan annuel de la banque privée et les perspectives d’avenir du secteur et de l’économie italiens.

Banque privée: part de marché, masses et dépôts en croissance

En référence à la performance du secteur, la croissance de la part de marché de l’industrie privée à laquelle 28% des actifs financiers investissable par les familles italiennes. Ainsi, la part de marché des structures de Private Banking a augmenté de plus d’un point de pourcentage (1,3%) par rapport à l’année précédente.

En masse, le secteur privé clôture 2019 avec 884 milliards d’euros sous gestion, enregistrant une croissance plus large et plus rapide que les autres gestionnaires de réseau (+ 11% vs + 4,1% des autres chaînes) et en montrant qu’avec une gestion personnalisée et dynamique des actifs a pu attirer de nouveaux clients (+ 4% des dépôts nets) et offrir une rentabilité aux portefeuilles (+ 7% de revalorisation). Ensuite, le nombre de professionnels opérant dans le banque privée, a augmenté de 7% et progressivement au cours des quatre dernières années, en vue d’offrir des services et des garanties toujours meilleurs dans les zones à plus forte concentration de richesse.

Mais le cadre macroéconomique actuel à la lumière de l’urgence du coronavirus va changer et cela se reflète également dans les performances du secteur de la banque privée.

“2020 sera plus difficile mais notre industrie est encore plus importante à ce stade et peut contribuer à la reprise économique du pays”. «Le rôle du conseil et de notre secteur privé – poursuit-il Paolo Langè – il se peut que, déjà exercés dans le passé, prévalent des choix dictés par une analyse rationnelle rigoureuse et non majoritairement dictés par les émotions. Je crois qu’aujourd’hui plus que jamais une gestion correcte de l’épargne des ménages privés est fondamentale “.

Les recettes de l’AIPB pour sortir de la crise

“Conscient de la phase délicate que traverse notre pays – souligne-t-il Paolo Langè – en tant qu’AIPB, nous voulions contribuer au développement de certaines propositions qui peuvent accélérer le processus de rapprochement des familles italiennes des investissements financiers en faveur de la restructuration du pays et de la durabilité économique “.

Comme il l’explique Antonella Massari, Secrétaire Général de l’Association, une fois l’urgence de liquidité surmontée, la contribution de l’épargne privée sera nécessaire pour financer la croissance industrielle et les projets de restructuration mais aussi pour financer les besoins publics croissants.

Comme l’ont récemment souligné des banquiers et des économistes experts, il est possible d’utiliser l’épargne des ménages pour une plus obligations d’État Les Italiens, en présence d’allégements fiscaux et de destination économique, qui favorisent leur placement “.

Avec un poids plus important des titres publics, il reste important de prêter attention aux investissements directs dans leéconomie réelle avec des instruments non cotés sur des marchés réglementés mais en période d’accès difficile aux investisseurs individuels.

“Une impulsion à cette évolution – Antonella Massari précise toujours – pourrait provenir de la proposition émise par la Commission européenne, d’établir une catégorie de”investisseurs semi-professionnels qui, nous l’espérons, incluront des familles qui, tout en faisant preuve d’une approche plutôt traditionnelle de l’investissement et n’ayant pas nécessairement des compétences financières avancées, disposent de ressources financières élevées (plus de 500 milliers d’euros) et d’objectifs de large diversification de leur portefeuille, qu’elles satisfont en utilisant un des conseils financiers ou un service de gestion d’actifs pour lesquels ils sont disposés à payer des honoraires professionnels “.

Le renforcement d’initiatives déjà testées avec succès dans le domaine des PIR pourrait alors constituer la clé de voûte pour rapprocher l’épargne italienne, notamment la clientèle privée, de l’économie réelle.