Air Italy annonce la mise à pied collective des 1450 employés

La liquidation d’Air Italy, annoncée de manière inattendue mardi, risque de prendre le résultat le plus difficile pour ses quelque 1450 salariés: la société a d’ailleurs annoncé dans une note que le licenciement collectif pour tous les salariés. Les lettres de licenciement partiront dans les prochains jours.

«Ce matin, il y a eu une première discussion, par conférence téléphonique, entre les liquidateurs responsables et les employés d’Air Italy, basés à Malpensa et Olbia. Les liquidateurs ont expliqué aux salariés l’évolution possible de la procédure de liquidation, confirmant l’intention d’adopter toutes les mesures de soutien des revenus possibles, compatibles par la loi avec la procédure de liquidation elle-même “, a indiqué la société dans une note. “Toutes les possibilités de transfert de succursales d’entreprise seront prises en compte, notamment l’éventuel maintien de tout ou partie des emplois.». Air Italy n’est donc pas en mesure d’offrir une garantie ou une certitude à ses employés.

Les enjeux pour la Sardaigne

L’effet sur l’emploi pourrait être particulièrement grave en Sardaigne, où 550 employés travaillent. Ce n’est donc pas un hasard si la junte de la Région s’est activée pour envisager une intervention directe par le biais des deniers publics. Ce sont des hypothèses qui se dessinent de plus en plus: assumer l’investissement dans l’entreprise par l’acquisition d’actions Air Italy serait Sfirs, le Spa de référence des opérations financières de la région. La proposition n’a jusqu’à présent pas eu de soutien bipartite au sein du conseil régional, avec l’opposition de la liste progressiste représentée par le chef de groupe Francesco Agus (“Je suis fermement contre toute entrée dans la région dans le paquet d’actions des compagnies aériennes”, écrit-il sur son profil Facebook. ).

Le Président de la Région Sardaigne, Christian Solinas, rencontrera prochainement Akbar Al Baker, PDG de Qatar Airways, qui est actuellement l’actionnaire de référence de l’ancienne Meridiana avec 51% de la société.

La réaction du ministère des transports

Au cours de la journée, le ministère des Transports a communiqué la convocation “des syndicats, de la région Sardaigne et de la région Lombardie sur l’affaire Air Italy” pour jeudi prochain.

“Aujourd’hui, le ministre a également écrit aux liquidateurs pour officialiser la demande urgente de changement de procédure, la liquidation portant gravement préjudice aux travailleurs et à la possibilité de garantir le transport aérien au-dessus de la Sardaigne. Également pour la semaine prochaine, des réunions avec le bien sont en préparation “.