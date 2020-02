Air Italy: de la crise à la liquidation. 1500 travailleurs en danger

À partir du 25 février, il n’y aura plus de vol Air Italy. La compagnie aérienne italienne basée à Olbia, contrôlée directement par AQA Holding, à son tour contrôlée par Alisarda S.p.A. 51% et par Qatar Airways Company Q.C.S.C. pour les 49% restants, il a été mis en liquidation in bonis. La décision a été prise à l’unanimité des actionnaires et met en péril l’avenir de 1500 salariés.

La crise d’Air Italy

Nés des cendres de Meridiana, les partenaires AliSarda et Qatar Airway avaient présenté en 2018 un plan de relance ambitieux avec 1500 nouvelles embauches, 50 nouveaux avions et 10 millions de voyageurs.

“Nous voulons devenir une icône nationale et être un symbole de l’Italie, nous montrerons que nous sommes la star”, a-t-il déclaré. Akbar Al Baker, PDG de Qatar Airways lors de la conférence de presse il y a deux ans.

Bientôt, la comparaison avec la dure réalité s’est traduite par des pertes: de 40 millions en 2017, ils sont devenus 160 millions en 2018 et 230 millions en 2019, soit 70% du chiffre d’affaires.

À cela s’ajoute le fait qu’AliSarda a décidé de ne pas débourser plus d’un euro et a conduit les Arabes de Qatar Airways à chercher d’autres partenaires en vain. La société émiratie elle-même, qui disposerait de ressources financières pour intervenir, a en effet les mains liées et ne peut dépasser le seuil de 49% pour les lois européennes. D’où la décision unanime de fermer.

La réaction des syndicats et l’intervention du gouvernement

Le ministre des transports Paola De Micheli a demandé une réunion urgente avec Air Italy invitant la société à suspendre toute décision concernant une éventuelle liquidation de la société jusqu’à la réunion avec les ministères compétents. Aujourd’hui, la rencontre avec les liquidateurs de la société Enrico Lagi et Franco Maurizio Lagro dont rien n’est encore ressorti.

“Nous assistons à la liquidation dans le silence et l’indifférence totale du ministère du Développement économique et du ministère des Infrastructures et des Transports”, a dénoncé le secrétaire national du Filt CGIL Fabrizio Cuscito sur la situation d’Air Italy, soulignant que «nous apprenons seulement maintenant une convocation tardive de la compagnie par la ministérielle, face au spectre du blocus de l’activité, nous nous attendions à des actions beaucoup plus incisives de la part des ministères informés depuis des semaines nos plaintes “.

“Nous ne permettrons pas – dénonce le secrétaire national du Filt CGIL – que 1500 travailleurs soient mis dans la rue dans l’indifférence de toutes les institutions. la la liquidation d’Air Italy est un autre acte d’éviction par des entreprises étrangères pour travailler dans notre pays “.

De là, les syndicats annoncent une grève nationale du secteur le 25 février, “qui sera suivie par d’autres si la situation ne s’améliore pas”, conclut Cuscito.

Qu’arrive-t-il aux passagers

Dans une note, Air Italy annonce que ddu 11 au 25 février 2020 y compris tous les vols d’Air Italy seront opérés par d’autres transporteurs aux heures et aux jours déjà prévus; tous les passagers qui ont réservé des vols au départ ou à l’arrivée après le 25 février seront re-protégés ou entièrement remboursés.