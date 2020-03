Air NZ – attentes en matière de fret

Des vols fantaisistes pourraient être suspendus pour le moment, mais cela ne signifie pas que notre compagnie aérienne nationale a pu reposer ses ailes. Au lieu de cela, la compagnie a dû lever son jeu pour répondre à une demande accrue de fret, révèle Rick Nelson d’Air New Zealand.

Y compris les options destinées spécialement aux PME, Air New Zealand propose une gamme de services d’affrètement couvrant tous les ports du réseau d’Air New Zealand (à l’exception de Londres) et des options personnalisées des marchés nord-américains jusqu’en Australie.

«Nous avons également introduit un« accord de charte multipartite »qui a été conçu pour aider les petits et moyens exportateurs et importateurs à s’assurer qu’ils disposent d’options pour déplacer leurs marchandises, dit-il.

«C’est sans aucun doute une période extrêmement difficile pour notre compagnie aérienne avec une réduction significative de sa capacité due à une demande de voyages réduite, mais nous sommes heureux de pouvoir garder la Nouvelle-Zélande connectée au monde.»

