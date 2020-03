Airbnb aidera à héberger 100 000 intervenants COVID-19

Le cofondateur et PDG d’Airbnb, Brian Chesky, a publié une déclaration annonçant comment l’entreprise prévoit d’aider la cause.

Hier, la plateforme de location à court terme Airbnb a révélé qu’elle ouvrirait des maisons aux personnes travaillant au milieu de l’épidémie de coronavirus. Il prévoit de fournir un logement à 100 000 travailleurs à travers le Royaume-Uni. Cela comprend le personnel de santé, les travailleurs humanitaires et les premiers intervenants.

Airbnb fait appel à sa communauté d’hôtes, qui sont susceptibles d’avoir des propriétés locatives vides en ce moment, pour l’aider. Ils peuvent le faire en offrant leur propriété gratuitement, ou Airbnb renoncera à tous leurs frais si cela n’est pas possible. Pour ceux qui ne peuvent pas offrir de propriété, la plateforme demande plutôt des dons.

Plus pratique pour les intervenants COVID-19

Brian Chesky, qui a cofondé Airbnb en 2008, s’est rendu sur Twitter hier pour annoncer les plans.

Airbnb fournira des logements à 100 000 intervenants COVID-19 dans le monde.

– Brian Chesky (@bchesky) 26 mars 2020

Il a ajouté: «Les hôtes choisissent de fournir des maisons propres qui suivent les protocoles de sécurité et de propreté sur la base des recommandations du CDC. Ces maisons seront plus pratiques car elles sont généralement plus proches de l’endroit où les intervenants travaillent.

«Nous travaillons en partenariat avec des organisations telles que la Fédération internationale de la Croix-Rouge, l’IRC et l’International Medical Corps pour soutenir leurs secouristes sur les lignes de front.»

«Nous avons commencé avec des pilotes en Italie et en France, et près de 6 000 hôtes héroïques se sont déjà inscrits. Aujourd’hui, nous étendons les logements pour les intervenants COVID-19 dans le monde entier. »

Sur son site Web, Airbnb a inclus une «liste solide de protocoles de nettoyage et de sécurité» que tout le monde doit suivre. En raison des directives de distanciation sociale actuelles, seuls les hôtes avec des propriétés entières disponibles seront éligibles. Ceux qui louent des chambres d’amis ou des logements partagés ne peuvent pas postuler.

Pour ceux qui souhaitent faire un don, Airbnb indique que les fonds iront à l’un de ses partenaires à but non lucratif qui l’aidera dans ses efforts de secours. Cela comprend la Croix-Rouge, l’International Rescue Committee et l’International Medical Corps. Les dons aideront à connecter les travailleurs avec un logement gratuit ou subventionné pendant l’épidémie.

Arrêter les locations à court terme

Le marché des locations saisonnières et des locations à court terme a récemment explosé au Royaume-Uni. Les «Staycations» sont en hausse et de plus en plus de vacanciers privilégient désormais quelque chose de plus «décalé» et individuel qu’un hôtel. À ce titre, des plateformes comme Airbnb se portent très bien.

Sur le marché de la location-vente, les récents changements réglementaires ont encouragé de nombreux propriétaires à se diversifier. La suppression de l’allégement des intérêts hypothécaires en vertu de l’article 24 a affecté les bénéfices de certains propriétaires, ainsi que le prélèvement de 3% sur les droits de timbre qui s’applique. En revanche, une location de vacances meublée relève d’un mandat différent et a été présentée par beaucoup comme un moyen d’investissement plus avantageux sur le plan fiscal.

Cependant, les gens à travers le Royaume-Uni – et de nombreux autres pays – sont maintenant invités à rester chez eux. Les gens ne réservent plus de voyages nulle part, ce qui inclut les locations à court terme et les séjours Airbnb. Certains hôtes ont essayé de trouver des locataires à long terme pour leurs locations à court terme. Il reste à voir ce qui se passera, mais le secteur devrait connaître une reprise complète une fois que le pire de la pandémie sera derrière nous.