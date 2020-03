Airbnb versera 250 millions de dollars aux hôtes pour atténuer les dommages causés par les annulations

“Ce n’est pas la première crise à laquelle nous sommes confrontés en tant que communauté, Airbnb a commencé pendant la crise de 2008 et cette crise ne nous a pas arrêtés à ce moment-là et ne s’arrêtera pas maintenant”, a déclaré Chesky dans un message vidéo aux hôtes sur la plate-forme mondiale.

Il a également assuré qu’au cours des semaines et des mois suivants, il fournirait la mise à jour et les soutiens Airbnb pour les invités et les hôtes.

Lire: Ninja, le robot thaïlandais qui lutte contre le coronavirus

«Je veux que vous vous souveniez que le voyage reviendra et que lorsque cela se produira, nous serons prêts à accueillir à nouveau des millions de voyageurs. Restez en sécurité “, a ajouté le PDG de la société.

Mais Airbnb soutiendra également les invités. Ceux qui avaient une réservation confirmée avant le 14 mars, et leur voyage aurait lieu avant le 31 mai, pourront annuler la réservation et obtenir un remboursement complet ou un crédit de voyage.

.