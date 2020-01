Alarme de Moody’s: les tensions entre l’Iran et les États-Unis risquent de provoquer des chocs financiers

Une escalade de tensions au Moyen-Orientet cela pourrait avoir de graves répercussions sur l’économie mondiale et provoquer des “chocs économiques et financiers”.

C’est ce qu’il prétend, dans une note aux clients, Alexander Perjessy, analyste senior à l’agence de notation Moody’s, soulignant qu ‘”un conflit durable aurait un large éventail d’implications” négatives “qui aggraveraient considérablement les conditions de fonctionnement et de financement”.

En particulier, a ajouté l’analyste, “la poursuite d’un conflit pourrait avoir des répercussions mondiales, notamment en raison de la«Effet sur les prix du pétrole».

Mais ce n’est pas seulement le secteur pétrolier à risque. Selon Perjessy, les tensions actuelles pourraient affecter l’économie dans son ensemble, et en particulier le secteur bancaire et touristique.

“Une augmentation de l’aversion au risque serait négative pour les émetteurs, en particulier ceux qui ont d’importants besoins de financement extérieur et des réserves relativement inférieures ou insuffisantes”, a-t-il déclaré.

Après l’attaque américaine de la semaine dernière, qui a entraîné la mort du général iranien Soleimani, le prix de l’or a atteint un sommet en sept ans, les obligations ont pointé vers le haut et le pétrole brut a atteint des valeurs qui ne sont pas ils se voyaient depuis plusieurs mois.

Phares sur matières premières

Analysant notamment le secteur des matières premières, pour l’année qui vient de débuter, l’agence de notation met en évidence trois risques en particulier: prix, accès au capital et nouvelle réglementation.

Les analystes s’attendent en particulier à “une forte volatilité des prix du pétrole et du gaz naturel au cours de l’année en cours, en raison de tensions géopolitiques et d’une augmentation de la production accompagnée d’une croissance plus lente de la demande”.

Comme indiqué dans l’analyse de l’agence de notation, les entreprises du secteur de l’énergie

«Ils sont confrontés à un accès au capital en 2020, avec un affaiblissement de la liquidité, une augmentation des coûts en capital et un risque de défaut intensifié pour les sociétés à échéance imminente “.

la bas prix des matières premières elles limiteront les opportunités pour les entreprises actives dans l’exploration et la production, tandis que pour celles ayant des notes faibles, les conditions favorables ne seront pas créées.

Moody’s estime que les producteurs de pétrole et de gaz naturel “enregistreront des volumes plus élevés, mais une croissance du BAIIA sensiblement stable en 2020, malgré les réductions des dépenses en capital et en raison de la volatilité des prix des matières premières”.