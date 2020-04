Alastria propose de réformer l’arrêté royal pour contenir le coronavirus en Espagne

Le consortium espagnol de services aux entreprises avec blockchain, Alastria, a présenté une proposition à l’Agence espagnole de protection des données (AEPD) pour réformer l’arrêté royal d’alarme par coronavirus. L’initiative de l’organisation est que le plan de géolocalisation du gouvernement, pour suivre les téléphones portables de ses citoyens, dispose d’un soutien juridique pour lutter contre la propagation de la maladie COVID-19.

Le plan d’action provient du ministère de la Santé, qui a commandé l’utilisation d’une application pour analyser les mouvements de population et vérifier les capacités de santé dans chaque province afin de faire face à la pandémie.

“L’idée est d’inclure un article dans l’arrêté royal afin que les autorités sanitaires puissent utiliser les données mobiles pour géolocaliser les patients et autres personnes à risque”, a déclaré une source non identifiée citée par les médias espagnols. Il n’était pas clair si Alastria aurait une autre participation dans le domaine technologique ou si ses membres offriraient une autre assistance.

L’initiative d’Alastria serait soutenu par ses sociétés associées parmi lesquels Repsol, Santander, Endesa, Siemens, BBVA, Orange, Sanitas et Innova, entre autres.

Protection de données

Le panorama pourrait être plus compliqué qu’il n’y paraît puisque selon l’AEPD, la situation d’urgence “ne peut supposer une suspension du droit fondamental à la protection des données personnelles”. Cependant, pour la même unité, la protection des données pourrait être un obstacle aux mesures pouvant être prises par le gouvernement ou les autorités sanitaires.

L’écosystème de la blockchain espagnole a suspendu les événements liés à la technologie de comptabilité distribuée (DLT) en raison de la propagation rapide de la maladie COVID-19, pour laquelle il n’existe toujours pas de vaccin éprouvé.

Même en Espagne, des attaques informatiques de type rançongiciel ont été signalées contre des hôpitaux et des centres d’assistance profitant de la situation en raison de la pandémie. Les pirates informatiques impliqués ont demandé le bitcoin en rançon pour divulguer les informations qu’ils pourraient violer.

Cette situation a conduit à la création d’un groupe de confinement informatisé appelé COVID-19 CTI League, qui est composé de spécialistes de la cybersécurité qui seront chargés de surveiller les éventuels e-mails contenant du contenu malveillant, pendant la durée de la pandémie.

Le décret d’alarme contre les coronavirus en Espagne a été publié à la mi-marsMais la situation dans le pays s’est aggravée au cours des semaines avec plus de 10 000 décès et 110 000 cas confirmés. Seule l’Italie enregistre plus de décès avec 14000 depuis la première épidémie de la maladie a été détectée en Chine en décembre 2019.