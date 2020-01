Alberto Nagel: le plan stratégique pour l’avenir de Mediobanca

“Une histoire de développement et non de restructuration”, tel est le point de départ utilisé parAlberto Nagel, PDG de Mediobanca décrire le plan stratégique quadriennal. À la lumière des développements de ces derniers mois, nous proposons à nouveau quelques réflexions sur le plan qu’Alberto Nagel a présenté au marché, certains qu’elles offrent toujours une clé intéressante pour comprendre les attentes quant à l’avenir de Mediobanca.

un avion qui accélère la trajectoire déjà fixé par le plan précédent, dont les objectifs ont été pleinement atteints et, dans de nombreux cas, dépassés avant l’échéance de juin 2019. En particulier, Nagel prévoit d’augmenter ses revenus en moyenne de 4% par an, ce qui les ramènera aux 2,5 milliards actuels euro à 3 milliards d’euros en 2023. Un coup de pouce à cette croissance proviendra de la gestion de patrimoine, qui au cours du plan devrait augmenter les revenus de 8% sur une base organique, mais aussi la CIB et la CB contribueront avec une croissance respectivement de 6% et 3%. Cette dynamique s’accompagnera d’une croissance de la rentabilité grâce à laquelle la division de gestion de patrimoine augmentera le rendement du capital alloué de 16% à 25% actuellement, la CIB de 15% à 16%, tandis que la CB devrait maintenir les niveaux actuels de excellence avec un retour sur capital alloué environ 28-30%.

La vision d’Alberto Nagel pour Mediobanca

“Le plan d’une banque qui opère maintenant dans la zone euro est un plan dans lequel les succursales ont tendance à fermer, les employés sont licenciés et la restructuration est effectuée.”

Ce sont les mots utilisés par le PDG de Mediobanca Alberto Nagel introduire le contexte dans lequel le plan stratégique 2019-2023 s’inscrit dans la présentation aux opérateurs de marché.

“Mediobanca c’est une banque différente et spécialisée, qui se développe en trois activités très verticales telles que la banque de financement et d’investissement (CIB), la gestion de patrimoine (WM) et la banque à la consommation (CB) “, a poursuivi Nagel en s’adressant aux analystes. «Dans ces secteurs, nous voyons de grandes opportunités de croissance et nous ferons pour les saisir investissements majeurs dans le capital humain et la technologie: 1000 personnes viendront développer les ventes du groupe et nous investirons 250 millions pour des projets informatiques et de développement digital. Tout cela permettra une croissance des revenus bien au-dessus du marché “.

Un plan de croissance pour toutes les divisions quiAD Alberto Nagel il espère pouvoir y parvenir malgré “un macro-scénario plus compliqué que celui du dernier étage car des taux beaucoup plus bas, une croissance économique nettement plus faible au niveau européen et un impact des bouleversements technologiques sur le monde bancaire plus fort sont attendus”.

Malgré cela, la banque dirigée par Alberto Nagel prévoit de continuer chemin de croissance également en externe via M&A, conformément aux transactions conclues au cours des 4-5 dernières années; c’est-à-dire une faible absorption de capital et des acquisitions d’entreprises à contenu de commissions élevées dans les domaines de la gestion de patrimoine et des services bancaires aux entreprises et d’investissement. Mais, a répondu Nagel lors de la conférence de presse, «des opérations plus importantes sont également possibles, pour lesquelles nous pouvons utiliser des ressources internes qui Mediobanca possède et qui nous permettent également des opérations d’une taille beaucoup plus importante “.

Un avenir radieux pour les actionnaires

Sur la base de ces prémisses, et compte tenu du montant important du capital de départ (aujourd’hui Mediobanca a un Core Tier 1 de 14,2%), Nagel a promis d’augmenter également la rémunération des actionnaires.

«Notre raisonnement est parti d’un niveau optimal de CT1, que nous avons identifié à 13,5%, et qui nous permet de distribuer chaque année ce qui dépasse ce niveau. Nous avons mis en place une politique de dividende pour laquelle l’année prochaine, nous augmenterons le dividende de 10% et chaque année nous continuerons à l’augmenter de 5%. Cela entraînera une augmentation de 28% du dividende total en quatre ans. À cela s’ajoute également la distribution sous forme de rachat qui passera d’un minimum de 300 millions sur la période de trois ans à un maximum de 600 millions selon que nous avons ou non effectué des opérations de fusions et acquisitions. Ainsi, la distribution totale atteindra 2,5 milliards et c’est certainement un élément de nouveauté important par rapport au plan précédent “.

Enfin, parmi les articles de nouveauté, il convient de mentionner leinsertion de cibles ESG dans les objectifs du plan. Mediobanca en effet, il a sélectionné six indicateurs au sein de l’ONU sur lesquels agir et prévoit sur une période de quatre ans d’évaluer tous les nouveaux investissements de son SGR à travers un cadre conforme aux normes ESG ainsi que de s’engager à réduire les émissions de CO2 issues de 15% propres activités commerciales. Une nouveauté qui a également été incluse dans le plans d’incitation à long terme ce qui signifie que la gestion sera évaluée dans le cadre du plan également par rapport à la réalisation de ces objectifs ESG.

Le plan a été accueilli très positivement par les analystes qui avaient déjà souligné l’efficacité du modèle économique de Mediobanca lorsque Leonardo Del Vecchio a rejoint l’actionnariat de Delfin.

«Nous avons une vision positive du nouveau plan de Mediobanca pour 2023, qui se concentre sur la croissance durable des revenus grâce à la combinaison de différentes initiatives dans toutes les divisions. Mediobanca est unique parce que le résultat net du compte de résultat est déterminé par la croissance des revenus plutôt que par la restructuration “, ont commenté les analystes de BOFA, Merrill Lynch. “L’élément le plus positif du plan est que Mediobanca il devrait être en mesure d’augmenter la rémunération des actionnaires en maintenant une trajectoire de croissance similaire à celle des plans précédents et en maintenant un CT1 de 13,5% “, ont fait écho les analystes de Deutsche Bank.

Equita a plutôt relevé le prix cible de 11,2 € à 11,7 € et confirmé la note “acheter”, soulignant que le banque dirigée par Alberto Nagel “Elle n’a pas les faiblesses structurelles des banques commerciales et a un modèle économique extrêmement résistant aux chocs externes».

Aussi Leonardo Del Vecchio, qui est entré de façon inattendue dans la capitale Mediobanca en septembre et a rédigé des déclarations controversées qui ont été stigmatisées par les analystes et la presse internationale, le lendemain, la présentation du plan a voulu publier un communiqué de presse dans lequel il a déclaré que “Le plan Mediobanca présenté par lePrésident-directeur général Alberto Nagel présente des objectifs ambitieux qui vont dans le sens souhaité par Delfin »ajoutant«apprécier l’effort fait par la direction»Et pour être«satisfait des résultats économiques atteint “par l’institut.

Un revirement que certains ont attribué à la volonté de Del Vecchio de “normaliser” son profil d’investisseur de long terme afin de demander à la BCE l’autorisation de dépasser les 10% du capital. En bref, un besoin tactique sans rapport avec le contenu du plan et résultant également du vide que l’homme d’affaires vénitien de 84 ans a enregistré autour de lui après les positions prises par les analystes et les actionnaires à l’appui de la gestion de Piazzetta Cuccia.

“Nous sommes satisfaits à la fois de la structure de gouvernance et de la gestion qui existe et dr. Nagel. La banque se porte très bien, elle opère dans un secteur pas simple et il y a un maximum de satisfaction “, a déclaré Ennio Doris (Sole24ore, 9ott), aujourd’hui parmi les principaux actionnaires avec 3,28% du capital (part qui augmente avec les achats quotidiens dans ces derniers). jours).

Aussi Vincent Bolloré, partenaire solide de Mediobanca avec 6,5%, s’était distancié de Leonardo Del Vecchio en prenant parti soutien du PDG Alberto Nagel: «Nous l’avons toujours été et nous sommes toujours très satisfaits de sa gestion. Même si nous avons quitté l’accord de Mediobanca après vingt ans de présence, nous l’avons toujours été et nous sommes toujours très satisfaits de la gestion de Nagel et de son équipe “(sole24, 12ott).

Mais les approbations les plus lourdes, Nagel les a recueillies de manière inattendue directement auprès des PDG d’Intesa Sanpaolo et Unicredit. Interviewé par Bloomberg TV Carlo Messina a déclaré que “Alberto Nagel apporte d’excellents résultats, la capitalisation est en croissance et c’est la véritable défense de Mediobanca et indirectement de Generali “. Aussi Jean Pierre Mustier, qui siège au conseil d’administration de la fondation Del Vecchio, après avoir vendu la participation dans Mediobanca capitalisant une performance de l’action en 2019 d’environ + 30%, a déclaré lors d’une conférence téléphonique aux analystes que Mediobanca est une entreprise extrêmement bien gérée“Et Unicredit est” satisfait de ce qu’ils ont fait en termes de gestion et de performances “.