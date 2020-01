Aldi augmente le salaire minimum dans le cadre des plans d’expansion du Royaume-Uni

Aldi est l’un des rares épiciers à payer ses collègues pour les pauses prises pendant leur quart de travail

Aldi a augmenté les taux de rémunération horaire de ses collègues de magasin de 9,10 £ et 10,55 £ de l’heure à 9,40 £ au niveau national et 10,90 £ à l’intérieur du M25, à compter du 1er février.

Les nouveaux taux du discounter allemand dépassent désormais les taux de rémunération recommandés par la Living Wage Foundation.

Aldi est également l’un des rares épiciers à payer ses collègues pour les pauses prises pendant leur quart de travail.

Le détaillant a également annoncé qu’il recruterait plus de 3800 postes au niveau des magasins cette année.

«Le dévouement et l’engagement que nos collègues de magasin livrent chaque jour lorsqu’ils servent nos clients sous-tendent notre succès», a déclaré le PDG d’Aldi UK, Giles Hurley.

«Nous avons la main-d’œuvre la plus efficace et la plus productive, et c’est pourquoi ils gagnent les taux de rémunération les plus élevés dans le secteur de l’épicerie.»

Aldi compte actuellement 874 magasins au Royaume-Uni et a déclaré qu’il était sur la bonne voie pour atteindre son objectif à long terme de 1200 magasins au Royaume-Uni d’ici 2025.

«Nous voulons recruter les meilleures personnes dans le commerce de détail, investir dans leur formation et leur offrir la possibilité de développer leur carrière avec Aldi à mesure que notre entreprise se développe.»

