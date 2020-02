Aldi ouvre un centre de distribution d’East Midlands pour 64 millions de livres sterling

L’entrepôt de Sawley servira également de nouvelle plaque tournante pour la région, employant plus de 400 personnes et desservant plus de 80 magasins Aldi.

// Aldi ouvre son 11e centre de distribution au Royaume-Uni dans les East Midlands, créant 400 nouveaux emplois

// Une installation de 64 millions de livres à Sawley, dans le Derbyshire, desservira la clientèle croissante d’Aldi dans la région

// Aldi étend également son objectif d’ouverture de magasins à 1 200 magasins au Royaume-Uni d’ici la fin de 2025

Aldi vient d’ouvrir son tout nouveau et plus grand centre de distribution à Sawley, dans le Derbyshire, fournissant des emplois à plus de 400 résidents locaux.

Le site de 64 millions de livres sterling, qui s’étend sur plus de 600 000 pieds carrés, est le 11e centre de distribution d’Aldi au Royaume-Uni et servira la clientèle croissante de l’épicier allemand dans les East Midlands.

L’installation fait partie des investissements prévus d’un milliard de livres sterling d’Aldi dans de nouveaux magasins, des améliorations de magasins et l’amélioration de ses capacités de distribution.

LIRE LA SUITE:

L’entrepôt servira également de nouveau hub pour la région, employant plus de 400 personnes et desservant plus de 80 magasins.

«Notre nouveau centre de distribution Sawley augmente considérablement notre capacité et nous permet d’ouvrir encore plus de magasins dans les East Midlands pour répondre au nombre croissant d’acheteurs qui optent pour Aldi», a déclaré Giles Hurley, directeur général d’Aldi UK.

«Bien que certains de nos magasins les plus récents et les plus populaires soient situés dans les East Midlands, il existe encore de nombreuses villes et villages où nous avons une présence limitée ou pas du tout.

«C’est quelque chose que nous cherchons à résoudre dans les années à venir.»

Aldi, qui exploite désormais plus de 850 magasins à travers le Royaume-Uni, a déclaré avoir attiré 1 million de nouveaux clients l’année dernière.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette