Aldi va économiser 68 millions de morceaux de plastique à usage unique avec une interdiction de couvercle en plastique

Aldi s’efforce de réduire de 25% les emballages en plastique d’ici la fin de 2023.

// Aldi cherche à économiser 68 millions de pièces de plastique à usage unique en retirant les couvercles des produits de sa propre marque

// À partir de mars, les crèmes fraîches et les produits de café prêts à boire de marque maison n’auront pas de couvercle en plastique

// Aldi dit que le retrait des couvercles en plastique de ses grands pots de yaourt aromatisés à la grecque éliminera 34 millions de morceaux de plastique supplémentaires

Aldi a annoncé son intention de retirer tous les couvercles en plastique de sa crème fraîche et de ses produits de café prêts à boire dans le cadre d’une campagne en cours visant à réduire les plastiques à usage unique.

À partir de mars, le cinquième épicier du Royaume-Uni en termes de part de marché stockera ces produits sans couvercle en plastique inutile dans plus de 780 magasins en Angleterre et au pays de Galles.

Aldi a déclaré que cette initiative permettrait de supprimer environ 68 millions de morceaux de plastique à usage unique.

De plus, à partir de fin février, Aldi a déclaré qu’il allait essayer de retirer les couvercles en plastique de ses grands pots de yaourt à la grecque.

En cas de succès, cela sera déployé dans tous les pots de yaourt de 500 g, éliminant ainsi 34 millions de morceaux de plastique supplémentaires.

Aldi a déclaré que ces mesures sont les dernières étapes pour éliminer le plastique inutile, car elles visent à réduire de 25% les emballages en plastique d’ici la fin de 2023.

«Nous nous engageons à réduire la quantité de plastique qu’Aldi et nos clients utilisent, en particulier le plastique à usage unique inutile comme les couvercles secondaires», a déclaré Fritz Walleczek, directeur général de la responsabilité d’entreprise d’Aldi.

«Chaque étape comme celle-ci nous rapproche de notre objectif de réduire de 25% la quantité de plastique que nous utilisons dans les emballages.»

L’épicier discount de Germnan a ajouté qu’il était sur la bonne voie pour que tous les emballages de marque propre soient recyclables, réutilisables ou compostables d’ici 2022.

Depuis 2018, il a supprimé plus de 2200 tonnes de plastique et remplacé près de 3000 tonnes de matériaux non recyclables par des alternatives recyclables.

