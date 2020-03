Aleix Espargaró: “Je sens que nous sommes prêts à nous battre pour les podiums”

Malgré l’incertitude que survole le MotoGP en raison de la crise mondiale dérivée de la pandémie de COVID-19, pilotes et marques tentent de profiter du temps car le moment venu d’agir. À cet égard, Aleix Espargaró a assuré qu’il se sentait “prêt” à se battre pour des objectifs plus ambitieux en 2020 avec une Aprilia RS-GP qui a laissé de très bons sentiments tout au long de la pré-saison. À cet égard, et en raison de retards dans le coronavirus, L’entreprise Noale dispose de plus de temps pour améliorer la fiabilité d’une moto qui à un niveau de performance n’est pas si loin des machines d’autres constructeurs.

La révolution qu’a connue l’Aprilia RS-GP Pour la saison à venir, avec un nouveau concept de moteur et une aérodynamique beaucoup plus radicale, elle a nourri les espoirs du plus grand des Espargaró. Cependant, les sentiments offerts par le Noale MotoGP pendant la pré-saison ont été très positifs et cela se reflète dans les mots de Aleix Espargaró: “Je suis très heureux et motivé. Je me bats beaucoup moins avec l’Aprilia que les années précédentes. Ce ne sera pas facile, mais je me sens plus en forme que dans ma vie et je pense que je conduis très bien. J’ai l’impression que nous sommes prêts à nous battre pour les podiums tout au long de cette saison“

Sur cette ligne, le plus ancien des Espargaró a ajouté: “Je ne vois pas qu’il y ait beaucoup de pilotes sur la grille qui soient plus rapides que moi. Le vélo de cette année est le meilleur Aprilia que j’ai jamais piloté de toute ma carrière.. Je pense que si nous sommes capables de mettre tout cela ensemble, nous pouvons faire les choses correctement. Nous devrons voir jusqu’où nous pouvons aller. Au Qatar, nous n’avons pas pu faire tout ce que nous voulions en raison de quelques petits problèmes. C’est normal de se produire, tout est tout à fait normal. Dans l’ensemble, je me suis retrouvé heureux parce que nous étions compétitifs, surtout le troisième jour. J’ai eu un bon rythme pendant la simulation de course“