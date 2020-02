Alessandra Collini: histoire d’une jeune conseillère financière

21 février 2020, par Ilaria Sangregorio

Sur le papier, des milliers de kilomètres nous séparent, en réalité un trille suffisait à raccourcir les distances. “Bonjour Ilaria, quelle joie de vous rencontrer”, répond une voix qui sonne et, pour le moins, contagieuse de l’autre côté du smartphone; “Ravie de vous rencontrer, chère Alessandra” je lève. Alessandra Collini est une de mes pairs; quelqu’un pourrait la désigner comme une «fille d’art» est en fait une consultante qui a choisi cette profession tout en poursuivant ses études car elle a sa propre mission personnelle à accomplir.

Depuis combien de temps travaillez-vous en tant que consultant? Pourquoi avez-vous choisi cette mission?

C’était l’année 2009, j’avais 23 ans quand j’ai décidé de me lancer dans ce métier. Mon père est consultant financier indépendant et donc depuis que je suis enfant, j’ai eu l’occasion d’assister à des réunions / appels téléphoniques avec des clients qui l’ont contacté pour diverses raisons. J’ai également vécu indirectement des cas de «finance trahie», des épisodes où les épargnants ont tout perdu à cause de tiers et qui à long terme ont alimenté en moi l’amour de ce métier, l’envie de le faire de manière éthique et transparente, de faire des investisseurs “peu avertis”.

Dans quelle mesure la figure du père a-t-elle affecté votre chemin?

C’était certainement un guide vers le choix. En planant sur la chance de poursuivre cette carrière, je fréquentais toujours la mode et la science des costumes, j’étais fasciné par la haute couture et le beau style. Galeotto a été le premier forum informatique que mon père m’a accompagné à l’âge de 20 ans. Je suis tombé amoureux. A partir de ce moment, je me suis engagé dans un parcours personnel parsemé de différentes étapes de formation, tout d’abord un Master de Consultique à Vérone en 2009/2010.

Faut-il mieux connaître la figure du conseiller financier ou de l’éducateur financier? Comment stimuler la culture financière?

Lorsque je communique avec mes clients, l’éducation et la planification vont de pair, il est impossible de séparer les deux activités. Je pense que cette étape est si importante que j’ai décidé d’acquérir la certification d’éducateur financier. Concrètement, avec un ami sociologue légiste, nous avons créé un site “Le coffre au trésor” pour aider toutes les femmes victimes de violences conjugales et économiques et comprendre à quel point l’indépendance et la planification économique sont fondamentales.

D’un point de vue extrêmement communicatif, avez-vous adopté une stratégie claire?

Dans les premiers jours, j’ai brisé la glace avec les fameux “appels à froid” (pour les initiés). Par la suite, travaillant également dans le public, j’ai décidé de profiter du poste supplémentaire pour obtenir des rendez-vous. Les gains – du moins au début – ne suffisent pas, sachez-le; il faut de la détermination, de la passion, de l’empathie et de l’humilité pour s’affirmer. J’ai beaucoup investi en moi: j’ai suivi un cours de coaching d’affaires, j’ai obtenu différents masters, j’ai écrit un livre; mais j’ai aussi essayé de sensibiliser et d’impliquer autant de contacts que possible avec des séminaires, des événements ciblés, des réunions thématiques, des newsletters. Le client doit sentir que vous êtes à ses côtés. Avec mes clients, j’ai personnellement établi une relation de confiance, parfois d’amitié, qui va au-delà de l’estime professionnelle. Aujourd’hui, je peux dire avec fierté que je ne travaille que sur des références.

Pour marquer le périmètre de votre travail, vous avez décidé de parler à une cible précise: les femmes. Comme, comment?

Pour les vicissitudes personnelles, le monde féminin est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Pour cette raison, j’ai écrit un livre intitulé “La chaîne de perles”, un livre entièrement féminin pour raconter comment le rôle des femmes en Italie a profondément changé ces dernières années.

Votre livre s’ouvre sur un plongeon au XIXe siècle dans lequel vous racontez la condition des femmes et leur fonction à cette époque. Tout au long de l’histoire, il y a une lente évolution de la position sociale de la figure féminine. Quel est le nouveau rôle?

Par rapport au passé, la femme a progressé. La séparation claire des rôles dans un contexte sociopolitique a conduit à la réalisation de l’égalité des droits, à l’émancipation des femmes. Aujourd’hui, les femmes vivent mieux, parviennent à s’établir dans le monde du travail, contribuent financièrement au maintien de la famille, ont la possibilité d’étudier, de voyager, etc. Malgré l’acquisition de ce nouveau rôle social, la discrimination existe toujours.

Pourquoi est-il crucial pour les femmes d’évaluer la planification financière bien à l’avance?

Je crois qu’une femme devrait compter sur un consultant après avoir reçu son premier salaire. Ce que je sais aujourd’hui, c’est une réticence à le faire surtout chez les jeunes: les nouvelles générations ne veulent pas mettre de côté même de petites sommes. Les jeunes couples n’ont pas l’intention d’évaluer trivialement un plan d’accumulation, “ils n’en ressentent pas le besoin”, me dit-on. Une pratique incorrecte que nous, consultants, devons avoir le courage de changer.

Est-il vrai que les femmes “dépensent plus” et investissent moins? Patrimoine culturel?

Fondamentalement, je parle évidemment d’expérience personnelle, les femmes laissent beaucoup de liquidités sur le compte, elles sont plus conservatrices que les hommes; au départ, ils sont même hostiles, surtout si vous adoptez des détails techniques. Depuis que j’ai trouvé une formule simple, grâce à l’utilisation de métaphores par exemple, j’ai réussi à les “adoucir” et j’ai commencé à investir, même beaucoup.

Dans votre enquête attentive sur l’univers féminin, avez-vous eu l’occasion d’intercepter une femme-manager en charge d’une grande entreprise ou activité en Italie?

Au début de ma carrière, j’ai rencontré des entrepreneurs qui souhaitaient sans hésiter les suivre pour diversifier leur portefeuille. Au fil des années, j’ai découvert que ce qui unit cette typologie des femmes, en particulier des pigistes, c’est la présence d’une figure masculine (le père, le mari, le comptable) qui entrave ou détourne en quelque sorte leurs choix financiers. J’ai regretté de ne pas pouvoir collaborer avec ce que je pense des professionnels qui devraient accompagner le service offert par un conseiller financier.

Chaîne de perles car …

La vie est un collier de perles. Jour après jour, nous devons planifier, construire notre vie … que ce soit un maître, un voyage, un enfant, peu importe, ce qui compte, c’est d’avoir un objectif. La vie est déjà tellement imprévisible.

