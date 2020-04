Alfredo Terrero: analyser les données, ce n’est pas seulement voir les mouvements de prix

Co-fondateur et COO de la société Into The Block, une entreprise dédiée à la collecte de données directement à partir de blockchains à l’aide de l’IA et du Machine Learning. Nous avons parlé avec Alfredo de l’importance des données pour bien connaître le marché et le statut d’un projet cryptoactif, de l’art impliqué dans la présentation de ces données afin qu’elles soient comprises par tout le monde et nous terminons par ses recommandations sur les variables significatives pour quiconque qui veut commencer à étudier le commerce ou simplement être informé.

