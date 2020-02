Alimenté: le coronavirus est un risque à court terme pour l’économie

7 février 2020, par Alberto Battaglia

Après la BCE, le Réserve fédérale a décidé de citer l’épidémie de coronavirus comme un risque pour l’économie, et pas seulement pour la Chine. En particulier, la Fed déclare dans son rapport de politique monétaire qui sera présenté par le président Jerome Powell à la Chambre et au Sénat, les retombées de l’économie chinoise pourraient affecter les marchés mondiaux et américains par une nouvelle modération de la demande d’actifs risqués (comme par exemple les actions).

“La récente augmentation du coronavirus pourrait perturber les activités de la Chine qui pourraient s’étendre à d’autres pays asiatiques et, plus généralement, au reste de l’économie mondiale”, a indiqué la Fed dans le rapport.

Powell avait déjà clairement indiqué que les développements dans le coronavirus seraient suivis de près par la Fed lors de sa dernière conférence de presse après la réunion du FOMC.

Les craintes du marché des obligations d’entreprises

L’un des autres facteurs de risque mis en évidence par le rapport concerne plus étroitement les entreprises américaines: la part du total dette d’entreprise classé triple B, juste au-dessus du seuil en dessous duquel il est considéré comme “poubelle”, il est proche de sommets historiques.

“La concentration de la dette dans la partie inférieure du spectre investment grade crée le risque que des événements défavorables, tels que la détérioration de l’activité économique, entraînent un volume considérable de déclassement dans la zone considérée comme spéculative”.

Si cela devait se produire, une conséquence prévisible serait la vente par de nombreux investisseurs des titres finis de l’obligation «indésirable», provoquant une dangereuse spirale négative des prix des titres obligataires.

Le FMI avait précédemment mis en garde contre les risques posés à l’échelle mondiale par le poids croissant de la dette des entreprises sur l’économie mondiale – et comment il pourrait amplifier les effets négatifs d’une récession.

Si vous souhaitez des mises à jour sur Coronavirus, Federal Reserve entrez votre email dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: