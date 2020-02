Allbirds continue d’investir dans la vente au détail physique avec un deuxième magasin au Royaume-Uni

Le nouveau design du magasin fera un clin d’œil à la nature et aura un thème Regent’s Park.



// Allbirds ouvrira son deuxième magasin au Royaume-Uni à Marylebone ce mois-ci

// Le nouveau magasin sera le 17e magasin des détaillants

Allbirds a décidé d’ouvrir les portes de son deuxième magasin de briques et de mortier au Royaume-Uni plus tard ce mois-ci.

Situé au 46 Marylebone High Street, le magasin ouvrira ses portes le 20 février, un an seulement après l’ouverture de son premier espace londonien à Covent Garden, qui a déjà accueilli plus de 150 000 visiteurs.

S’inspirant de son environnement proche, la conception du magasin aura un thème Regent’s Park.

Avec pour objectif de doubler l’empreinte mondiale de la vente au détail en 2020, Marylebone sera le 17e magasin d’Allbirds, après sa dernière ouverture à Tokyo.

Allbirds continue d’investir dans la vente au détail physique, car plus de 80% des ventes de chaussures sont toujours effectuées en magasin, la société de matériaux durables estime qu’il existe toujours une forte demande des consommateurs pour une expérience de vente au détail physique.

Le magasin éduquera ses clients sur les différents avantages et propriétés des chaussures et des chaussettes, offrant une expérience tactile que les clients peuvent toucher, ressentir et engager en personne avec la laine mérinos, la fibre d’eucalyptus et la canne à sucre dont sont faits les produits.

Allbirds continue de progresser avec ses efforts en matière de durabilité et cela s’étend également à l’expérience du magasin.

Ses boîtes à chaussures sont faites à 90% de carton recyclé post-consommation, les reçus sont numériques pour économiser sur le papier et le magasin lui-même est neutre en carbone.

