Alleanza Assicurazioni, de la convention plus éducation financière et nouveaux produits

A l’occasion de la convention annuelle de Alliance d’assurance, qui se tient aujourd’hui au Magazzini del Cotone à Gênes, directeur général de l’entreprise, Davide Passero, a présenté les résultats 2019 et le nouveau “Programme national d’éducation financière 2020”.

Les résultats de 2019

Grâce à l’augmentation des compétences de conseil des 12.000 professions actives sur tout le territoire italien, aux investissements dans la technologie et l’innovation dans l’offre, Alleanza a enregistré en 2019 le record historique de nouvelle production à plus de 2,7 milliards euros, en hausse de 16% l’an dernier contre 3% sur le marché. Globalement, au cours des trois dernières années, la nouvelle production a augmenté de 38% et a collection totale à plus de 5,6 milliards d’euros.

Grâce à l’expertise dans le domaine Protection de la vie, avec plus de 126 millions d’euros de dépôts en 2019 (+ 20% par rapport à 2018), Alleanza Assicurazioni vise désormais également à Protection de la santé, une entreprise à forte valeur sociale. En 2019 grâce à «Simple avec Alliance “, la société a levé 41 millions d’euros de récompenses 100 000 clients, enregistrant la croissance de Portefeuille de protection de la santé à 65% par rapport à 2018.

Dans le même temps, l’approche numérique dans l’émission de polices “Hi-Tech” et d’assistance à domicile “Hi-Touch” a permis d’améliorer satisfaction client: l ‘Nps (Score net du promoteur) qui en 2019 a atteint 25%, un résultat au sommet du secteur.

Plans pour 2020



L’environnement de marché difficile dans lequel les rendements des obligations d’État sont proches de zéro, les familles ont du mal à trouver des options d’investissement et le niveau de liquidité des comptes courants est élevé, atteignant désormais des sommets historiques. Pour cette raison, Alleanza Assicurazioni a décidé de promouvoir la diffusion d’une plus grande éducation financière, un thème identifié comme prioritaireProgramme de développement durable à l’horizon 2030 signé par les gouvernements des 193 pays membres des Nations Unies.

Alliance démarre ainsi Programme national d’éducation financière 2020 qui sera divisé en:

des investissements dans la formation du réseau de distribution pour l’obtention de la certification de conseiller financier,

initiatives locales avec plus de 600 rendez-vous dans toute l’Italie entre le Jour de l’investissement, le Jour de la Prévidenza et le Jour de la protection.

Le “Journée d’investissement“- déjà activé depuis 2018 avec 350 rendez-vous et 17000 les personnes impliquées – ce sont des séminaires dédiés à l’approfondissement des connaissances et de l’évolution des marchés financiers pour rendre les familles et, en particulier les jeunes (qui représentent aujourd’hui la moitié des clients d’Alleanza), plus conscients de leurs choix financiers et d’investissement. Je “Jour de la retraite“Et”Journée de protectionIls visent plutôt à informer et à sensibiliser les gens afin de vulgariser les politiques de sécurité sociale et de protection.

En matière de sécurité sociale, il suffit de penser que plus de 2 travailleurs sur 3 n’ont pas encore activé de système de retraite complémentaire (4 sur 5 pour les jeunes) et sur le front de la santé, les dépenses des citoyens en santé privée dépassent les 40 milliards , mais seulement 10% des familles sont protégées par une assurance.

Sur le plan commercial pour 2020, la société a prévu:

l’introduction de de nouvelles solutions permettant aux clients d’investir dans des fonds durables,

renforcer l’offre avec le lancement d’un Solution de soins de longue durée (SLD) et un nouveau régime de retraite intégré avec protection contre les accidents.