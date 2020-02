Allemagne: la locomotive de l’Europe dans une impasse, l’économie ne se développe plus

C’est officiel: le Allemagne, toujours considérée comme la locomotive de l’Europe, elle ne roule plus. La dernière confirmation est venue aujourd’hui de la répartition du PIB au quatrième trimestre fiscal, qui montre une économie en stagnation. Apparemment, 2020 ne sera pas meilleur en raison d’un ralentissement des exportations, également dû au coronavirus.

Nous partons des derniers mois de 2019. Selon les données du«Office fédéral de la statistique, Destatis, au quatrième trimestre, l’économie est restée stagnante au dernier trimestre, avec une variation de 0,4% sur un an. Destatis rappelle comment, après un départ “dynamique au premier trimestre (+ 0,5%) et une baisse au second (-0,2%), il y a eu une légère reprise au troisième trimestre 2019 (+ 0,2%)” . Globalement, la croissance du PIB pour l’ensemble de l’année s’est arrêtée à + 0,6%.

Pire encore, il est allé à la moyenne des pays de la zone euro. Ce qui, grâce à la baisse de la France et de l’Italie, au quatrième trimestre, a marqué une augmentation du PIB sur une base trimestrielle de 01%.

Mais revenons à l’Allemagne qui, au moins pour le premier trimestre, ne devrait pas montrer de signes de reprise. Compléter les effets de coronavirus, ce qui fait chuter la demande de la Chine, il sera difficile de voir un rebond. Il l’a également confirmé Fritzi Köhler-Geib, économiste en chef de KFW (le CDP allemand) et conseille d’avoir “de la patience jusqu’au printemps pour voir la reprise”.

L’avenir de l’Allemagne peint par le Analystes ING, qui regardant vers l’avenir, stagnation, avec le risque d’une récession technique, comme l’option la plus probable.

“L’économie allemande reste coincée entre une consommation privée solide et un secteur manufacturier paralysé. L’image plus large de l’économie allemande est claire: elle stagne depuis l’été 2018. En particulier, le secteur manufacturier semble être coincé entre une faiblesse cyclique, suite au conflit commercial et à une croissance mondiale plus faible, et une faiblesse structurelle, due à des perturbations dans le secteur automobile et des investissements insuffisants “.

Pour l’avenir – disent les experts – les derniers indicateurs doux et les données industrielles de décembre n’augurent rien de bon pour les perspectives à court terme.

“En outre, l’impact du coronavirus sur l’économie chinoise est susceptible de retarder le rebond du secteur manufacturier car il interrompt temporairement la chaîne d’approvisionnement.”

La seule note positive est venue hier de Commission européenne, qui a revu à la hausse la croissance de l’Allemagne pour 2020 et 2021 à 1,1% contre 1% prévu à l’automne. Pour l’exécutif européen, la reprise du PIB allemand devrait continuer d’être tirée par la demande intérieure, le secteur de la construction et une politique budgétaire plus expansive.