Allez-vous passer Noël dans la ville? Considérez ces options de restaurants et lieux touristiques

Bien que la veille de Bonne nuit et le jour de Noël Ils sont considérés comme des périodes de repos et de réunion pour de nombreuses familles, ces dernières années, un grand nombre de personnes ont décidé de changer les traditions et de profiter de beaucoup plus d'activités que les différentes municipalités de la Mexico peut offrir

Selon le rapport de l'activité touristique de Mexico, présenté par la Direction générale de la compétitivité du tourisme, pour janvier 2019, uniquement dans les municipalités Cuauhtémoc, Álvaro Obregón et Miguel HidalgoIl y avait plus de 600 000 touristes qui avaient profité de leurs vacances dans les différentes activités pour célébrer Noël ou le nouvel an dans la ville.

Cette année, dans le but d'aider les familles qui souhaitent passer Noël à Mexico, Vivanuncios, le portail immobilier eBay, a compilé une liste de spectacles à ne pas manquer cette fois et les hôtels de ville où ils peuvent être trouvés.

Patinoire dans la mairie de Cuauhtémoc



Quant aux activités pour célébrer Noël à Mexico, les visiteurs de cette zone peuvent profiter d'une patinoire en acrylique, disponible tous les jours du 14 décembre au 11 janvier, au Festival de Noël qui se tient au Musée national des cultures et un spectacle de lumière qui fait briller la ville.

De plus, autour de cette zone, les résidents peuvent choisir parmi un grand nombre de mises en scène de Noël et traditionnelles qui raviveront leur esprit de Noël et qui sont parfaites pour les enfants et les adultes.

Cette mairie de Mexico est connue pour être le siège de colonies traditionnelles, importantes et à forte valeur ajoutée, telles que Rome, l'hippodrome de Condesa, Obrera-Doctores, Santa María – Tlatelolco, entre autres.

Les prix des biens immobiliers à vendre, par exemple, varient de 1 million de pesos à plus de 20 millions de pesos.

Villa de Noël dans le bureau du maire Benito Juárez



Certaines des colonies qui composent cette zone, comme Narvarte, del Valle, Naples et Portales, sont connues pour leur accessibilité et leur offre de divertissement et d'immobilier. Autrement dit, les propriétés à vendre dans le bureau du maire de Mexico vont de 1 million de pesos, atteignant des chiffres de plus de 9 millions.

L'une des activités pour célébrer Noël dans cet hôtel de ville est située dans le parc du cerf et est une villa de Noël avec différentes attractions, telles que prendre des photos avec le Père Noël, profiter de la promenade des lumières, du grand arbre de Noël et de la piste de glace synthétique, disponible pour les personnes de tous âges.

Cette attraction est maintenant disponible de 11 h à 20 h et fermera ses portes jusqu'au 7 janvier 2020.

Le village du Père Noël dans le WTC



D'autre part, dans le même maire Benito Juárez, à proximité du maire Álvaro Obregón, les enfants peuvent apprécier le travail La Villa de Santa Claus, au Centre Pepsi, situé dans le quartier de Naples, ainsi qu'une villa illuminé construit juste à l'extérieur de l'enceinte, ce qui est parfait pour prendre des photos et jouer pendant un certain temps.

D'autre part, dans le même World Trade Center, vous pouvez trouver l '«Expo Tus Juguetes 2019», qui rassemble plus de 50 vendeurs et exposants et où les enfants et les adultes peuvent passer de grands moments à chercher et à choisir des cadeaux pour célébrer Noël en Mexico.

De plus, près de cette colonie, les visiteurs peuvent trouver différents marchés publics, tels que Lázaro Cárdenas, Alamos, Mixcoac, entre autres, où ils peuvent faire leurs achats de Noël traditionnels, préparer le dîner ou offrir des cadeaux originaux et utiles.

Le casse-noisette dans le bureau du maire de Miguel Hidalgo



Cet hôtel de ville de Mexico, en plus d'être connu comme le siège de la célèbre forêt de Chapultepec, le Musée national d'histoire et des colonies telles que Polanco et Lomas de Chapultepec, où les prix des propriétés varient de 1 million 500 mille pesos, Jusqu'à plus de 30 millions de pesos, il propose également différents événements de Noël pour toute la famille.

Pour ceux qui aiment la danse, la musique classique et les spectacles culturels, la National Dance Company se produira avec le ballet "The Nutcracker" sur la scène de l'Auditorium National du 18 au 23 décembre.

Au Musée national d'histoire, du 25 décembre au 5 janvier 2020, le ballet folklorique d'Amalia Hernández sera présenté avec un spectacle intitulé «Noël au Mexique», qui est une compilation de différentes danses traditionnelles du pays, de Michoacán à Tlaxcala.

Fête de Noël à l'hôtel de ville de Xochimilco



Xochimilco est l'une des mairies les plus populaires de Mexico et, dans ses diverses activités pour célébrer Noël, propose à ses visiteurs des promenades dans les célèbres trajineras, décorées de lumières et de motifs Decambrine, ainsi qu'une villa illuminée située dans le Tlaltengo Embarcadero .

Les festivités sont similaires à celles des autres maires, car les enfants peuvent prendre des photos avec Père Noël et les rois Mages, ainsi que goûter à la restauration rapide, au punch et à d'autres aliments traditionnels. De même, ceux qui assistent à ce festival, pourront assister à une pastorale humoristique autour du pin de Noël de près de cinq mètres de haut.

Le maire de Xochimilco est l'un des plus anciens quartiers de Mexico. Elle possède des colonies telles que la colonie Cristo Rey, la colonie Del Carmen et la colonie El Mirador – Tulyehualco, où les opportunités immobilières sont variées et leurs prix varient de 1 million de pesos à plus de 8 millions de pesos.

Les maires de Mexico proposent à ses visiteurs une gamme d'activités pour célébrer Noël et le Nouvel An parfaites pour tous les âges. Considérez ces options et faites de cette saison un souvenir inoubliable pour 2020.