AllianzGI, surfez sur les grandes tendances avec l’économie des animaux de compagnie

9 février 2020, par Alessandro Chiatto

Le thème de la démographie a été l’un des plus discutés lors de Consulentia20. Nous en avons parlé avec Filippo Battistini, responsable de la vente au détail en Italie Allianz Global Investors: “Nous avons identifié quatre mégatendances qui, selon nous, affecteront les marchés dans les prochaines décennies: l’innovation technologique, l’urbanisation, la rareté des ressources et les changements démographiques et sociaux. Dans ce contexte, pour suivre cette mégatendance, il existe des thèmes efficaces, tels que l’économie des animaux de compagnie, les soins aux animaux de compagnie. Pouquoi? Parce que c’est un thème très cher à la génération des milléniaux, tant des générations plus âgées. Dans les pays émergents, notamment en Chine, la classe moyenne adopte des modèles de développement et de vie similaires à ceux de l’Occident, les animaux domestiques devenant un symbole de statut, augmentant par conséquent leurs dépenses. Les milléniaux, les générations plus âgées et la croissance de la classe moyenne dans les pays en développement relient ce problème à la mégatendance démographique ».

