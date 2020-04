Allstate offre des remboursements partiels d’assurance automobile car personne ne conduit actuellement – .

Presque tout le monde aux États-Unis est actuellement sous une sorte de mandat de quarantaine ou de séjour à la maison en raison de la pandémie de coronavirus qui fait toujours rage à travers le monde.

Rester plus à la maison signifie un plongeon correspondant des conducteurs sur la route, car les gens ne sont censés s’aventurer que dans des endroits qui ont été considérés par les autorités comme des «entreprises essentielles».

En raison de la diminution de la conduite, l’assureur Allstate a décidé d’offrir des remboursements partiels aux clients pour leurs primes mensuelles d’avril et de mai.

Si vous souscrivez une assurance automobile auprès d’Allstate, l’assureur dit que vous pouvez vous attendre à recevoir un remboursement partiel de votre prime mensuelle pour avril et mai car la plupart d’entre nous sont coincés chez eux en ce moment et ne conduisent nulle part en raison de la pandémie de coronavirus.

La société a annoncé lundi qu’elle rembourserait plus de 600 millions de dollars de primes d’assurance automobile à ses clients sous la forme de ce qu’elle appelle un «remboursement de l’abri sur place». Allstate est parvenu à cette décision, selon un appel aux journalistes mené lundi par le PDG de l’entreprise, Tom Wilson, après que l’assureur a découvert que ses clients conduisaient jusqu’à 50% de moins dans la plupart des États. De plus, ces remboursements s’appliqueront à 18 millions de polices émises par Allstate et ses unités affiliées.

Les clients recevront leurs fonds via un crédit sur leur compte bancaire, carte de crédit ou compte Allstate, et Allstate dit que le moyen le plus rapide pour les clients d’obtenir ce retour sur investissement est d’utiliser l’application Allstate Mobile. “Cette crise est omniprésente”, a déclaré Wilson. «Compte tenu d’une baisse sans précédent de la conduite, les clients recevront un retour sur investissement de plus de 600 millions de dollars au cours des deux prochains mois. C’est juste parce que moins de conduite signifie moins d’accidents. »

En plus du retour sur investissement, a poursuivi Wilson, Allstate a également annoncé un autre nouvel avantage lundi: protection gratuite de l’identité pour le reste de l’année pour tous les résidents américains qui s’inscrivent, la raison étant que la pandémie de coronavirus nous a tous obligés à devenir encore plus dépendants sur les services numériques que jamais.

“Les commandes d’abris sur place nous obligent à travailler, à prendre des cours et à rendre visite à des amis virtuellement, ce qui augmente notre exposition à la cybercriminalité”, a annoncé Allstate. En conséquence, son produit Allstate Identity Protection sera gratuit pour le reste de l’année sans obligation de retrait. Tout résident américain peut bénéficier de ce service gratuitement jusqu’au 31 décembre, qu’il soit déjà client Allstate ou non, en s’inscrivant en mai.

De plus, Allstate dit qu’elle étendra la couverture d’assurance aux clients qui utilisent leur véhicule personnel pour livrer de la nourriture, des médicaments et d’autres biens à des fins commerciales. Les polices d’assurance automobile personnelle standard excluent généralement cette couverture, même si de nombreuses personnes ont commencé à livrer des marchandises pour aider les autres, gagner de l’argent et soutenir les entreprises et les organisations de services sociaux qui ont étendu leurs services de livraison.

