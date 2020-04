Alonso: «Après deux ans hors de F1, j’ai renouvelé l’énergie»

L’avenir de Fernando Alonso a toujours suscité beaucoup d’intérêt, mais pour le moment les Espagnols n’ont qu’un seul objectif inscrit sur le calendrier: les 500 Miles d’Indianapolis. Et, à la suite de la pandémie de coronavirus, il n’est même pas clair quand ils auront lieu.

Donc, dans un nouveau live sur son compte Instagram officiel, Fernando Alonso Il a discuté de ses plans pour l’avenir, à court, moyen et long terme, en plus de l’impact du coronavirus dans la compétition sportive. «Tout est un peu en l’air. La F1 veut démarrer en Autriche, le pays qui semble plus ou moins bien. Les 500 Miles le 23 août, mais c’est une pièce. C’est compliqué. Les dégâts les plus importants concernent les championnats nationaux ou régionaux, avec moins de moyens. L’important maintenant est la santé, aussi d’actualité soit-elle, que nous passions ce sujet avec la santé, plus solidaire. Le même moment est venu pour cela de nous apprendre des choses et de nous unir », se souvient l’Asturien.

«À court terme, je peux être clair sur mon avenir; moyen, un peu plus diffus et long je ne me vois pas »

Alonso a abandonné la Formule 1 en 2018, estimant qu’il avait besoin d’une pause après tant d’années de pression et d’intensité. Cependant, il se sent maintenant fort pour revenir dans la catégorie reine. «En 2018, quand j’ai quitté la F1, j’avais besoin de ce petit pas en arrière pour 18 ans de voyage à travers le monde sans s’arrêter, avec la pression d’être un athlète 365 jours par an. Ces deux années ont été très bonnes pour moi pour respirer. J’ai renouvelé l’énergie, comme si j’avais 23 ans et cela m’encourage pour de futurs projets ».

En tout cas, Alonso aura 39 ans cet été, alors il commence à penser à ce que sera son avenir quand il ne concourra pas au plus haut niveau. «Dans 10 ans? Je n’ai rien. Je me pose aussi cette question, plus ces jours-ci. Cela vous fait beaucoup vous demander. À court terme, je peux être clair; moyen, un peu plus diffus et long je ne me vois pas. Je suis plus pour voir comment tout se passe. Aussi parce que quand j’avais 15 ans je pensais des choses qui ne se sont pas réalisées avec 20. Ni avec 25 ce que je pensais à 20 », reconnaît.

Tout au long de sa carrière, Fernando Alonso a participé à de nombreuses catégories de toutes sortes, y compris les raids, mais la première est celle qui a une place plus profonde dans son cœur. «Pour le plaisir, les karts. C’est toujours la modalité la plus pure: il y a égalité, peu de puissance … C’est comme le premier amour, votre premier volant est un kart. Ça vous laisse très marqué. J’ai commencé à trois ans et je suis passé en monoplace à 17 ans. C’est un énorme pourcentage de ma vie “, conclut-il.