Alonso est-il vieux pour la F1?: «Bottas a la vingtaine, mais l’homme de 35 victoires»

Moins de quatre mois après l’âge de 39 ansFernando Alonso aspire toujours à revenir en Formule 1 avec une équipe gagnante, bien qu’il soit conscient que ce sera difficile à réaliser. Pendant ce temps, l’Asturien pense aux 500 milles d’Indianapolis qu’il va parcourir en août lors de l’emprisonnement obligatoire à la suite de la pandémie de coronavirus.

Pour divertir ses disciples, Fernando Alonso Il a organisé plusieurs rencontres avec des personnages célèbres, au tour de David Bisbal l’après-midi du premier jour d’avril. «C’est un défi dont je suis fier. Toutes ces carrières nécessitent une préparation, une très grande étude. À 37 ans, ce n’est pas facile. C’est enrichissant », Alonso a répondu quand Bisbal lui a dit qu’il aimerait être un chanteur aussi polyvalent que l’Asturien dans sa conduite.

«En F1, il faut du talent pour terminer le travail, mais en vitesse pure, ils sont tous très similaires»

Je ne veux pas vous engager, mais j’aimerais que vous reveniez. D’autres l’ont fait, comme Schumacher ou Räikkönen », a répondu le chanteur en imaginant son retour en Formule 1. «En moteur, nous l’avons vu avec Carlos Sainz, l’âge n’a pas d’importance. Il est vrai que la F1 est plus exigeante que les autres disciplines, mais ce qui compte, c’est le temps. Hamilton a 35 ans et Bottas a la vingtaine (il a 30 ans), mais il est plus rapide que 35 ».

À 38 ans, Alonso a montré qu’il est toujours en pleine forme et est sûr qu’il serait compétitif dans la catégorie reine. Bisbal a demandé si Charles Leclerc améliorerait la performance d’une Williams, ce à quoi le pilote a répondu: «Ce serait très similaire. Les 20 pilotes de F1 sont, en théorie, exceptionnels, c’est pourquoi ils y sont arrivés. Il peut y avoir quelques dixièmes de différence. Quand vous voyez des équipes ordonnées sur les grilles, vous pouvez faire peu ».

Pour Alonso, le talent est ce qui permet d’atteindre les résultats que la voiture peut atteindre, mais sans une bonne machine, il est impossible d’atteindre des objectifs ambitieux. «Quand j’ai gagné, j’avais une assez bonne voiture pour être là. Les courses ont été décidées en ne se trompant pas, en ne marchant pas sur une ligne blanche. C’est vrai qu’il faut du talent pour finir le boulot, mais en vitesse pure ils sont tous très similaires »conclut-il.