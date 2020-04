Alonso: “Partager l’expérience avec Sainz et remporter le Dakar a été sympa”

Fernando Alonso s’est tourné vers Instagram comme moyen de se connecter avec ses fans dans la période d’urgence causée par la pandémie de COVID-19. Dans la quarantaine, le pilote asturien n’a cessé de faire des spectacles en direct dans lesquels il a discuté avec différents amis et pilotes. Parmi eux, ne pouvait pas manquer Carlos Sainz, champion en titre de Dakar. À cet égard, Alonso a avoué que le partage de l’expérience de Dakar avec Carlos Sainz était très spécial, car pour les Asturiens le «Matador» était l’idole de son enfance. L’affection qu’ils ressentent l’un envers l’autre est évidente dans ce direct d’Instagram.

En fait, Fernando Alonso a assuré Carlos Sainz et comment son lien a évolué au fil des ans: “C’était mon idole absolue quand j’étais enfant. J’avais toutes les petites voitures et j’ai eu la chance de rencontrer Carlos quand il avait 13 ans, à Oviedo. Il était à une exposition et j’ai eu la chance de monter dans une voiture avec lui sur une piste dans un parking. C’était incroyable. Depuis ce jour, le respect et l’affection que j’ai envers lui et toute sa famille sont au maximum. Partager son expérience avec Sainz et gagner le Dakar a été sympa pour moi aussi”.

Au milieu de la conversation avec Carlos Sainz, dans laquelle son fils est également intervenu, partageant les trois anecdotes et différentes blagues, Alonso a ajouté à propos de son avenir le plus immédiat: “Penser à la course, c’est parler pour parler étant donné la situation. Je veux y aller pas à pas, préparer l’Indy et à partir de là voir ce qui se passe et quelle est la situation. Pour sa part, le Dakar, si ça ne peut pas être l’année prochaine, j’aimerais revenir dans le futur pour diriger le rallye. Je connais déjà la dynamique et les sensations, je voudrais donc en profiter à nouveau, même si je ne sais pas quand je pourrai le faire. “