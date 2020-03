Alors que l’or a augmenté, la chute du pétrole double celle du bitcoin en 2020

Au milieu d’une panique généralisée face à l’escalade mondiale du COVID-19 ou mieux connu sous le nom de coronavirus, les marchés internationaux ont chuté ces dernières heures. Comme cela s’est produit lundi dernier, la chute a affecté le pétrole, les actions et le marché des crypto-monnaies. Ce jeudi même, l’automne a touché l’or.

Le marché des crypto-monnaies a de nouveau éclaté avec des chiffres rouges ce jeudi 12 mars. La baisse a conduit le bitcoin à moins de 6000 $, avec des pertes de plus de 20% au cours des dernières 24 heures, tandis que les autres principales crypto-monnaies affichent une baisse supérieure à 30% de leur valeur au cours de cette période.

Si nous voyons la liste des 100 premières crypto-monnaies en fonction de leur capitalisation dans CoinMarketCap, aucune ne montre de chiffres verts entre ce mercredi 11 et jusqu’à présent ce jeudi. L’actif Unus sed leo (LEO) a été le moins touché jusqu’à présent, avec une baisse d’environ 1,4% de son prix. De repos, tous ont perdu au moins 9% au cours des dernières 24 heures.

Duvet de pétrole et d’or

Ce jour-là, d’autres marchés ont également subi des pertes. Par exemple, au moment de la rédaction, l’once d’or est inférieure à 1 600 USD avec des pertes supérieures à 4% au cours des dernières 24 heures. En fait, selon les chiffres de Business Insider, les 1 593 $ actuels n’ont pas été vus depuis début mars. Au cours de cette période, le prix de l’or avait atteint un pic proche de 1 700 USD.

De son côté, le pétrole a également subi des pertes sur la journée. Dans les données Bloomberg, Le brut Brent a chuté de plus de 8% au cours des dernières heures, tandis que le WTI, l’indice le plus élevé du marché américain, enregistre des pertes de plus de 6%. Les valeurs pétrolières brésiliennes ont également chuté de plus de 25% ce jeudi, tandis que les actions des entreprises de la région, telles que BP, Shell, Repsol ou le marché de Londres, tombent à des niveaux jamais vus depuis les années 90.

Le brut n’a pas été épargné de la vague de panique par la pandémie de coronavirus, baissant son prix de 6% en 24 heures. Source: Bloomberg

Avec le coronavirus, le pétrole a également été touché par une guerre entre les pays producteurs et exportateurs de pétrole. Dans ce contexte, la décision de la Russie de ne pas réduire la production demandée par l’Organisation des pays producteurs et exportateurs de pétrole (OPEP), a largement contribué à une baisse de jusqu’à 30% des futurs pétroliers. Cependant, ce jeudi, le prix du panier de l’OPEP a légèrement augmenté en dessous de 0,5%.

La goutte d’huile double le bitcoin en 2020

Une analyse jusqu’à présent cette année montre une forte baisse sur divers marchés, pas seulement dans le bitcoin et les altcoins. En particulier, le marché pétrolier a des chiffres très négatifs au cours des premiers mois de 2020. Alors que le bitcoin est à -16% jusqu’à présent cette année, le WTI a perdu plus de 33% au cours de la même période, selon les données de la société..

La valeur du pétrole a encore plus baissé en 2020 que le Bitcoin. Source: Skew.

Cette dernière s’est produite malgré le fait qu’en mars, la CTB a perdu plus de 30% de sa valeur, soit un peu moins du double de ce que le WTI a enregistré jusqu’à présent au troisième mois de l’année. Auparavant, la principale crypto-monnaie sur le marché avait un janvier très positif, qui semblait soutenir une position haussière en attendant la réduction de moitié des récompenses minières, divisée par deux, attendue en mai de cette année.

Rien qu’au cours du dernier mois, le Brent a chuté de 40%, après avoir dépassé 55 $ le baril. Actuellement, le site dédié à ce marché à Bloomberg reflète un prix du baril de 33,68 USD. Le cas du WTI est très similaire, passant de 51 USD à 31 USD au cours des 30 derniers jours.

Seul l’or est soutenu dans cette crise des marchés internationaux

Si l’or a été affecté par la baisse des marchés ce jeudi, si la fourchette se prolonge à ce jour, voire au comportement de son cours tout au long de 2020, cet actif est maintenu avec des nombres positifs. Ainsi, l’or contraste dans ses mouvements avec les autres marchés.

Selon des données asymétriques, le prix de l’or a augmenté de plus de 2% jusqu’à présent en mars. En plus du bitcoin et du pétrole, même l’indice boursier SP500 a subi des pertes au cours de cette période. Jusqu’à présent cette année, en fait, la baisse en pourcentage de cet indice est proche de celle de la CTB, avec une baisse de 15,15%.

Pendant, le prix de l’or est supérieur de près de 10% par rapport au début de l’année. Non seulement il ne s’est pas effondré comme le reste des marchés, mais il s’est également renforcé en tant que refuge contre la liquidation constante des actions et l’exode des positions sur des marchés plus volatils ou risqués, comme cela s’est produit avec les crypto-monnaies.

Dans ce contexte, l’analyste économique Peter Schiff en a profité pour critiquer à nouveau le bitcoin. Surtout dans sa comparaison avec l’or. Le PDG également du cabinet de conseil financier Euro Pacific Capital a posté sur son Twitter un commentaire interrogeant, concernant la CTB: “Est-ce vraiment de l’or numérique”?

Bien sûr, #gold est en baisse de 2,5% aujourd’hui, mais #Bitcoin est en baisse de 25%, soit dix fois plus. Est-ce vraiment de l’or numérique?

– Peter Schiff (@PeterSchiff) 12 mars 2020

Le comportement actuel du marché des crypto-monnaies contredit la plupart des attentes positives des derniers mois pour le prix du bitcoin en 2020. Selon la plupart des analystes, la proximité de la réduction de moitié pourrait générer de grandes augmentations de la valeur de la crypto-monnaie.

Même dans les jours passés, il y avait encore un sentiment haussier. Pour cette raison, Willy Woo, l’un des analystes du marché des bitcoins les plus reconnus, est venu à considérer à la mi-février que l’attitude des investisseurs semblait conduire à l’effondrement de la barre des 10000 USD. Face à la nouvelle réalité du marché, Woo a reconnu ce 9 mars que sa prédiction était fausse.

Pour sa part, Bob Loukas, créateur de The Financial Tap, a recommandé de faire preuve de patience pendant cette période, après avoir déclaré que vers la fin de cette année, de nouveaux sommets pouvaient être observés dans le prix du bitcoin. Tout cela, dans le cadre d’une réduction de moitié, qui n’est pas ralentie par la prolifération du coronavirus.