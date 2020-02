Alphafly m’a fait réaliser que je considère maintenant Nike comme une marque directe au consommateur – Econsultancy

L’ambition de Nike en matière de DTC n’est pas un secret, mais une notification sur mon téléphone concernant la sortie imminente de la chaussure de course Alphafly Next%, dont on parle beaucoup, m’a fait réaliser que je ne voulais pas acheter chez un ancien détaillant.

En 2017, Nike a annoncé son “ Consumer Direct Offense ” (même la stratégie commerciale ressemble à une pièce de sport), affirmant que la marque utilisera le “ pouvoir du numérique ” pour stimuler la croissance en “ accélérant l’innovation et la création de produits, en se rapprochant encore plus du consommateur. à travers les villes clés et l’approfondissement des connexions individuelles. »

Les revenus de DTC étaient déjà en croissance chez Nike en 2017, mais les progrès ont depuis été surprenants, avec une amélioration de son site Web, de ses applications, de ses magasins et du programme d’adhésion NikePlus. Voici quelques chiffres:

Les ventes aux grossistes ont représenté 68% des revenus au cours de l’exercice 2019, en baisse par rapport à 83% en 2012.

Au cours de l’exercice 2019, les revenus des magasins et du site Web de Nike ont atteint 11,8 milliards de dollars, remontent à 2015 et ce chiffre n’était que de 6,6 milliards de dollars. Les ventes numériques ont augmenté de 35% d’une année sur l’autre en 2019.

Navigation sur mon canapé

La chaussure Alphafly Next% de Nike m’a fait réaliser à quel point je me connecte directement avec Nike en tant que marque et détaillant. J’ai reçu une notification ce mois-ci de l’application Nike sur mon téléphone, ce qui m’a amené sur une page de destination qui me parlait de la chaussure et de l’exploit d’Eliud Kipchoge de courir un marathon en moins de deux heures.

Image via l’application Nike

La page vers laquelle la notification m’a amené était assez simple dans la mise en page (partiellement illustrée ci-dessus), mais a été réalisée avec toute la confiance habituelle de Nike – de superbes photos et vidéos de produits, une copie percutante sur la technologie de la chaussure et un bouton à appuyer pour ” être averti »de la sortie de la chaussure (prévue fin février aux États-Unis et fin mars au Royaume-Uni).

Parlez d’un bon segment de clients à avoir – des personnes qui ont trouvé la page de destination d’Alphafly, cliqué pour recevoir des mises à jour et qui sont intéressées à souffler au moins 250 £ sur une chaussure de course (prix non encore confirmé).

Voici la partie intéressante de mon point de vue. Je ne suis pas quelqu’un qui dépensera autant d’argent pour une chaussure. J’achète une paire de chaussures Nike chaque année avec une limite de dépenses de 75 £. Mais, j’aime parcourir les chaussures de vente, les nouvelles versions et autres, et j’ai constaté qu’au cours des dernières années, le site Web et l’application de Nike m’ont fourni la meilleure expérience pour le faire.

Tout va bien, de la navigation à facettes aux pages de détails du produit, en passant par l’imagerie et la vidéo. J’ai déjà écrit à ce sujet.

Les produits numériques de Nike s’associent à ses prouesses marketing pour créer des expériences très riches.

En 2017, j’ai regardé une partie de la tentative originale de marathon de deux heures de Kipchoge dans une version précédente des chaussures Vaporfly (il était dans la peau, pas moi). Et j’ai vu sa tentative réussie l’année dernière à Vienne (il était à Vienne, pas moi). Breaking2 était, à mon avis, un meilleur coup marketing que même Red Bull et Felix Baumgartner – le produit était si intégré au projet, le livestream était génial, les conséquences convaincantes et l’exploit était si humain et le message si clair (acheter cette chaussure et vous irez mieux).

Entre les tentatives de Kipchoge, j’ai adoré de nombreuses campagnes Nike, de Tiger à Serena en passant par Kaepernick, généralement via les réseaux sociaux.

Une fois que ces histoires incroyablement bien racontées sont superposées à une gamme de produits en évolution rapide, à de superbes images de produits et à un éditorial, je suis suffisamment accro pour avoir un petit aperçu du site Web pendant que je regarde la télévision.

Est-ce que je pourrais jamais m’asseoir et parcourir le site Web de Foot Locker pendant que je regarde la télévision? Non.

Mais qu’en est-il du site Web ou de l’application Adidas? Encore une fois, la réponse est non – les produits numériques sont plutôt bons, mais sans le mastodonte marketing, le même effet n’est pas obtenu. Cela prend la combinaison de produits élégants et de grandes campagnes. Je vais vous en donner quelques exemples simples:

Voici un exemple: si vous êtes en train de courir, vous pouvez aller à la section course du site Web Adidas et trouver un bouton au milieu de la page qui dit “Trouver le focus”. Cliquez dessus et vous obtenez du contenu sur la pleine conscience et la course. Bien que je sois entièrement d’accord avec le sentiment, en tant qu’acheteur, cela me semble assez ennuyeux de marketing de contenu – c’est ce que c’est vraiment, voici juste un paragraphe:

«La plupart des gens semblent penser que la pleine conscience se trouve dans un studio de yoga, à travers la médiation ou des pierres calmantes. Mais si vous courez depuis un certain temps maintenant, vous avez peut-être déjà découvert les avantages que la course peut avoir sur votre bien-être mental. “

Image via adidas.com

Nike ne se soucie pas de ces activités de blogging, sa page de course est, ironiquement, plus ciblée. Tout est question de performance et de produit. Une grande image du produit en haut de sa page en cours d’exécution – «Conçu pour aider à réduire les blessures». Suivi de grandes sections – «trouvez votre chaussure de course parfaite», «dernières gouttes de vêtements» et «achetez des chaussures de course par surface», avec un bouton en bas pour vous aider à télécharger l’application Nike Run Club. Être complètement juste, Adidas a beaucoup de cela sur sa page de course, mais encore une fois, il est plus confus et manque de confiance.

Grandes images, vendant les avantages. Image via Nike.com

Dernières baisses de vêtements, tout sur le produit. Image via Nike.com

Magasinez par surface, tout sur la performance. Image via Nike.com

Les efforts numériques de Nike créent une proposition différente

Je vais un peu en dehors du sujet, mais j’essaie de montrer que les services numériques de Nike, bien qu’en partie responsables des dépenses d’exploitation qui ont augmenté de 9% pour atteindre 2,44 milliards de dollars au deuxième trimestre jusqu’au 30 novembre de l’année dernière, commencent à faire une proposition différente. Cela est plus évident lorsque vous considérez le programme Nike Membership Plus, qui donne aux membres l’accès à des produits exclusifs, des événements, des conseils et des plans de formation, et l’application Run Club (qui peut se lier à Apple Watch, et les yeux d’aigle ont peut-être vu un petite promo pour dans la capture d’écran d’Alphafly “ restez à l’écoute ” montrée plus haut), et même un calibreur de chaussures AR dans l’application.

La personnalisation est essentielle aux efforts D2C de Nike et ces services sont une grande partie de cette saisie de données. Cette saisie de données explique pourquoi Nike a renoncé à vendre sur Amazon l’année dernière, afin de se concentrer sur la création de «relations plus directes et personnelles» avec les clients.

Mais les magasins font toujours quelque chose pour moi

Donc, non seulement j’aime le marketing Nike (que même Alberto Salazar ne peut pas bosser) et je veux (mais je ne peux pas avoir) la chaussure, je veux aussi découvrir les services qui entourent la chaussure. Nike est donc proche d’avoir cette impression de plate-forme que vous obtenez d’Apple en possédant l’ordinateur et le téléphone et en visitant le magasin.

C’est là qu’il y a potentiellement un problème pour moi, le manque de magasins. Nike a une grande expérience en magasin – les nouveaux magasins Nike Live proposent toutes sortes de qualités multicanales en utilisant l’application, avec le président de Nike Direct, Heidi O’Neill, disant même à Fortune: «Je vois le rôle du magasin comme une extension de la expérience mobile. »Mais je vis à Manchester, en Angleterre, et nous n’avons pas de magasin Nike – il y a un magasin d’usine Nike dans un magasin dans le Nord, mais pas de magasin de marque Nike. Où vais-je faire analyser ma démarche?

Nike exploite seulement 30 magasins de marque Nike aux États-Unis et 57 dans le monde.

Bien sûr, il est stupide de penser que les efforts directs auprès des consommateurs feront germer des magasins de marque Nike dans chaque ville régionale du Royaume-Uni – ils gagnent leur valeur dans des sites de renom comme Oxford Circus.

Comme le dit O’Neil, les magasins ne sont qu’une «extension du mobile», donc je pense que c’est une bonne note pour terminer. Autant j’admire Nike et la poussée DTC de la marque, il y aura évidemment toujours un besoin de vente en gros, surtout quand je veux essayer quelque chose (l’idée même!) Ou acheter un cadeau d’anniversaire à la dernière minute. Pour ces occasions, JD Sports ou Foot Locker devront faire et Nike devra se passer de mes données.

Mais d’abord, où est ce canapé?