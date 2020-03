AlphaTauri “ne mènera pas au milieu de la grille”, selon Gasly

Mettant de côté un instant la pandémie mondiale qui sévit dans le monde en ces moments, après avoir quitté Barcelone après six jours intenses d’essais dans lesquels la Mercedes DAS ou la grande performance de Racing Point ont attiré l’attention de tous, plusieurs pilotes ils ont quitté la péninsule avec une légère idée de l’ordre que le gril peut gouverner cette année, si c’est finalement que la Formule 1 arrive à disputer une course à un moment donné de 2020.

L’un d’eux est Pierre Gasly, qui, après avoir dévoilé l’AT01 d’AlphaTauri avant de se rendre en Australie pour un Grand Prix qui n’a finalement pas été contesté, considère que la nouvelle arme du peuple Faenza peut lui permettre d’obtenir de bons résultats. “En général, je pense que nous avons eu des tests positifs”, a expliqué le pilote français. «Nous devons beaucoup faire le tour, la fiabilité est bonne. De toute évidence, nous aimerions être plus rapides que nous ne le sommes. Racing Point est vraiment rapide, McLaren aussi, comme Renault. Tous les autres sont super rapides, je dirais qu’ils sont un peu plus forts dans certaines choses ».

Les pièces héritées du RB15 vous aideront à grimper les positions sur la planche.

Le # 10 garantit qu’il n’y a pas de panne significative qui pèse lourdement sur STR14, la dernière voiture de Toro Rosso, qui devrait être corrigée pour cette année. «Non pas que nous ayons eu des points faibles, sont des commentaires généraux. Vous voulez toujours plus d’appuiDonc, à haute et basse vitesse, c’est un peu mécanique. Je ne pense pas que la vieille voiture avait quelque chose de mal, nous avons juste besoin d’un peu plus d’appui, ce qui va être une tâche d’un an pour tout le monde “, a ajouté Gasly.

“Nous savons que ce ne sera pas un combat facile d’entrer dans le top 10”

Enfin, le coéquipier de Daniil Kvyat a reconnu qu’ils ne se battront pas pour être les leaders de la zone intermédiaire. «Il y a quelques domaines où nous savons déjà que nous nous sommes améliorés depuis Barcelone, simplement en comprenant mieux la voiture. Nous avons eu 6 jours, c’est moins qu’avant et découvrir une nouvelle voiture prend encore du temps si vous voulez en tirer le meilleur parti. Cependant, je pense certainement que nous ne sommes pas au sommet de la zone centrale de la grille, nous le savons. Il y en a d’autres qui ont fait du bon travail, nous aussi, mais nous savons que ce ne sera pas un combat facile d’entrer dans le top 10 “, a-t-il conclu.